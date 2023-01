Avatar dan Top Gun Bersaing Kuat di Ajang PGA Tahun ini

Para produser besar Hollywood menyebut sekuel Avatar: The Way of Water dan Top Gun: Maverick termasuk di antara film-film terbaik tahun lalu yang berpeluang memenangkan penghargaan Piala Oscar yang akan digelar Maret tahun ini.

Namun, sebelum penghargaan tertinggi bagi insan perfilman itu digelar, para bos di industri sinema itu punya penghargaan sendiri yang disebut Producers Guild of America (PGA), yang akan digelar bulan depan.

PGA kerap kali memiliki catatan yang sangat kuat dalam memprediksi kesuksesan di Academy Award (Oscar). Dua belas dari 15 pemenang terakhir Film Terbaik Oscar, termasuk dua pemenang sebelumnya, CODA dan Nomadland, merupakan peraih penghargaan PGA.

Kamis, (12/1), panitia penyenggara PGA telah mengumumkan 10 nomine film terbaik versi mereka. Selain Avatar dan Top Gun, sekuel pahlawan super produksi Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, juga masuk daftar.

Sekuel Avatar dan Top Gun masing-masing meraup lebih dari US$1 miliar, sementara Black Panther menghasilkan sekitar US$800 juta secara global. Pendapatan yang cukup tinggi ini karena bioskop telah pulih sebagian pada tahun 2022 setelah hiatus (vakum) akibat pandemi covid-19.

PGA kebetulan merilis daftar pendeknya tahun ini pada hari yang sama ketika pemungutan suara dibuka untuk nominasi Oscar.

Film lainnya yang juga bersaing untuk memperebutkan hadiah utama PGA tahun ini adalah The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once dan The Fabelmans karya Steven Spielberg, yang semuanya memenangkan Golden Globes pada pekan ini.

Empat film lain yang memperebutkan penghargaan PGA tahun ini adalah Elvis, Tar, The Whale, dan Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Malam penghargaan PGA akan diadakan pada 25 Februari. Setelah itu atau tepatnya 12 Maret 2023 penghargaan Piala Oscar akan dihelat di Los Angeles.