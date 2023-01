Lisa Marie, Putri Semata Wayang Mendiang Elvis Presley Tutup Usia

Lisa Marie Presley, putri semata wayang legenda rock 'n' roll Elvis Presley, meninggal dunia pada Kamis (12/1) karena serangan jantung. Menurut laporan sejumlah media, perempuan berusia 54 tahun itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.

"Dengan berat hati saya harus berbagi berita yang menghancurkan bahwa putri cantik saya Lisa Marie telah meninggalkan kami," kata ibunya, Priscilla Presley, dalam sebuah pernyataan.

Menurut situs berita TMZ, Lisa Marie terkena serangan jantung di rumahnya di Calabasas, pinggiran Los Angeles. Situs itu mengatakan paramedis melakukan CPR dan memberikan obat epinefrin untuk memulai kembali denyut nadinya, namun gagal.

Ibunya, Priscilla, membenarkan bahwa putrinya berada di rumah sakit dan mengatakan tela mendapat perawatan terbaik.

"Tolong jaga dia dan keluarga kami dalam doa Anda. Kami merasakan doa dari seluruh dunia, dan meminta privasi selama ini," katanya.

TMZ memperlihatkan foto Priscilla Presley tiba di rumah sakit untuk menemani putrinya.

Lisa Marie Presley lahir pada 1968 dan merupakan pemilik rumah Graceland, peninggalan mendiang ayahnya di Memphis. Tempat itu merupakan objek wisata yang populer. Dia berusia sembilan tahun ketika Elvis meninggal di Graceland pada 1977.

Seperti sang ayah, Lisa juga terjun ke dunia musik. Karier musiknya sendiri dimulai dengan album debut tahun 2003 To Whom It May Concern. Disusul oleh Now What pada tahun 2005. Kedua album itu mencapai 10 besar tangga album Billboard 200. Album ketiganya, Storm and Grace," dirilis 2012.

Pada Selasa (10/1) lalu, Lisa Marie dan Priscilla Presley menghadiri upacara Golden Globes di Beverly Hills, di mana Austin Butler memenangkan aktor terbaik dalam film drama untuk peran utamanya dalam film biografi Elvis.

Saat dia menerima penghargaan tersebut, Butler berterima kasih kepada kedua perempuan tersebut, dengan mengatakan "Aku mencintaimu selamanya." (AFP/France24/M-3)