Para Aktor dan Aktris Terbaik Golden Globes 2023

Kategori aktor dan aktris terbaik Golden Globe 2023 dimenangkan oleh para pemeran film Everything Everywhere All at Once (EEAAO), The Banshees of Inisherin, Elvis, dan Black Panther 2: Wakanda Forever.

Film EEAAO membawa dua piala dari kategori pemeran. Aktris terbaik kategori musikal atau komedi dimenangkan oleh Michelle Yeoh atas perannya sebagai Evelyn Wang di film itu. Adapun Ke Huy Quan menambah piala EEAAO untuk aktor pendukung terbaik. Di film itu, ia berperan sebagai Waymond Wang, suami Evelyn.

Sementara itu, aktris terbaik kategori drama dimenangkan Cate Blanchett untuk perannya di film Tár. Blanchett tidak hadir pada penghargaan karena dirinya tengah produksi film di Inggris.

Aktor terbaik kategori drama dimenangkan Austin Butler atas perannya sebagai Elvis Presley di biopik Elvis. Pada kategori musikal atau komedi, aktor terbaik dimenangkan Colin Farrell (The Banshees of Inisherin).

Sementara itu, Angela Bassett yang memerankan Ratu Wakanda di sekuel film Black Panther, Wakanda Forever, memenangi aktris pendukung terbaik.

Golden Globe berlangsung di Beverly Hilton Hotel, California, AS pada Rabu (11/1) pagi waktu Indonesia dan disiarkan langsung detik.com. (M-2)