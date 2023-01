Dua Film Indonesia Masuk Nominasi Asian Film Awards 2023

DUA film Indonesia berhasil masuk nominasi Asian Film Awards Academy 2023. Keduanya adalah film Nana (Before, Now & Then) garapan sutradara Kamila Andini dan film Autobiography garapan sutradara Makbul Mubarak.

Dalam pengumuman yang juga dirilis di akun resmi Asian Film Awards, semalam waktu Indonesia (6/1), Nana berhasil masuk di nominasi aktris terbaik (Happy Salma), aktris pendukung terbaik (Laura Basuki), sinematografi terbaik (Batara Goempar), desain produksi terbaik (Vida Sylvia Theresia), dan tata busana terbaik (Retno Ratih Damayanti).

Sementara itu, Autobiography mendapat nominasi sutradara pendatang baru dan naskah terbaik yang (dua-duanya Makbul Mubarak). “Sebuah kebanggaan bisa satu nominasi dengan panutan-panutan Park Chan-wook & Chung Seo-kyung, Ryusuke Hamaguchi, Oe Takamasa, Lav Diaz. Terima kasih, Asian Film Awards,” cicit Makbul, (6/1).

“Juga sangat senang dan bahagia bisa satu nominasi dengan sutradara-sutradara pendatang baru yang cemerlang Saim Sadiq (JOYLAND), Chie Hayakawa (PLAN 75), Kim Se-in (APARTMENT WITH TWO WOMEN), Jigme Trinley (ONE AND FOUR),” lanjutnya.

Asian Film Awards tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-16. Ada 30 film yang berasal dari 22 negara Asia yang masuk nominasi.

Film garapan maestro sutradara Korea Selatan Park Chan Wook, Decision to Leave, memimpin raihan nominasi dengan total 10. Sementara di belakangnya, Drive My Car dari sutradara Jepang Ryusuke Hamaguchi dengan bintang utama Hidetoshi Nishijima meraih delapan nominasi.

“Asian Film Awards tahun ini akan terus mempersembahkan berbagai penghargaan khusus untuk mengakui kontribusi para pembuat film berbakat untuk sinema Asia, termasuk Excellence in Asian Cinema Award dan AFA Rising Star Award,” bunyi pernyataan Asian Film Awards Academy. (M-1)