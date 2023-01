Nicholas Hoult Jadi Abdi Drakula Nicolas Cage di Film Renfield

Trailer awal film Drakula terbaru, Renfield baru saja dirilis, Kamis, (5/1). Di trailer tersebut, terlihat Nicholas Hoult mendatangi klub sosial untuk berbagi masalah yang dihadapi. Namun, tiba-tiba, bosnya, Nicolas Cage datang ke tempat tersebut.

Dalam kisah monster modern tentang pelayan setia Drakula ini, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, waralaba X-Men) berperan sebagai Renfield, ajudan dari bos paling narsis dalam sejarah, Drakula (Nicolas Cage).

Renfield dipaksa untuk mendapatkan mangsa tuannya dan melakukan setiap perintahnya, tidak peduli seberapa hinanya. Tapi, setelah berabad-abad mengabdi, Renfield siap untuk melihat apakah ada kehidupan di luar bayang-bayang The Prince of Darkness itu. Jika saja dia bisa menemukan cara untuk mengakhiri kodependensinya.

Film Renfield disutradarai Chris McKay (The Tomorrow War, The LEGO Batman Movie) dari skenario yang ditulis Ryan Ridley (serial Ghosted, serial Rick & Morty), berdasarkan ide orisinal dari kreator The Walking Dead dan Invincible Robert Kirkman.

Selain Hoult dan Cage, film Renfield juga dibintangi Awkwafina (The Farewell, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) dan Adrian Martinez (The Secret Life of Walter Mitty, Focus). Film Renfield direncanakan tayang pada 14 April.

