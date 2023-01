Olivia, Kucing Taylor Swift Masuk Jajaran Anabul Tajir

Dalam laporan terbaru dari All About Cats, kucing kesayangan bintang pop Taylor Swift, Olivia Benson, menduduki peringkat ketiga hewan peliharaan terkaya di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar $97 juta (Rp1,5 triliun). Wow!!

Peringkat ini dibuat berdasarkan analisis Instagram, dengan banyak anabul berpenghasilan tertinggi yang kekayaannya naik berkat ketenaran mereka di media sosial. Namun, untuk anabul di daftar A seperti Olivia, keterlibatannya dalam proyek-proyek luar juga diperhitungkan.

“Olivia telah menemukan kesuksesan di luar dunia Instagram yang mempengaruhi. Kucing Skotlandia ini mendapatkan kekayaannya dengan membintangi beberapa video musik bersama sang pemilik, membuat lini merchandise-nya sendiri, dan menjadi cameo dalam banyak iklan beranggaran besar,” tulis All About Cats dilansir dari Billboard, Jumat, (6/1).

Memang, Olivia (dinamai sesuai dengan karakter Law & Order yang populer dari Mariska Hargitay: Special Victims Unit yang populer) telah membintangi bersama Swift dalam iklan DirectTV, Diet Coke dan AT&T, dan dalam video musik untuk Me! dan Blank Space.

Mereka yang menghadiri 1989 World Tour pelantun All Too Well ini pada 2015 mungkin juga ingat kucing itu muncul bersama kakaknya Meredith, kucing pertama Swift, dalam video jeda yang diputar selama konser.

Namun, Meredith tidak masuk ke dalam peringkat hewan peliharaan terkaya All About Cats, begitu pula Benjamin, kucing ketiga Swift yang baru saja diperolehnya, yang juga menjadi cameo dalam video musik Me!.

Kekayaan bersih Olivia hanya diungguli oleh anjing gembala Jerman bernama Gunther VI, yang diperkirakan bernilai $500 juta (Rp7,8 triliun), dan kucing terkenal di Instagram bernama Nala, yang dilaporkan bernilai $100 juta (Rp1,5 triliun lebih).

Olivia Benson mengungguli kekayaan lima anjing Oprah, kucing mendiang Karl Lagerfeld, Choupette dan anak anjing mendiang Betty White, Pontiac.(M-3)