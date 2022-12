Terinspirasi Avatar, Alex Abbad Ciptakan Paus dari 1.000 Botol Plastik

Menyambut penayangan film arahan sutradara James Cameron, Avatar: The Way of Water, Disney dan 20th Fox Indonesia bekerja sama dengan seniman dan figur publik Alex Abbad membangun karya instalasi yang terinspirasi dari filmnya.

Patung instalasi yang menyerupai ‘paus’ dunia Planet Pandora seperti di film Avatar, diciptakan Alex dari rangkaian 1.000 botol plastik bekas. Karya itu muncul dari inspirasi cuplikan di trailer ketika salah satu karakter penduduk Na’vi (penduduk asli Pandora) bertemu dengan paus di laut.

“Di film Avatar itu kan yang muncul adalah tema bagaimana mereka memperjuangkan teritori alam mereka.

Dan itu sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Ada adegan di mana salah satu karakter di Avatar: The Way of Water naik ke sirip binatang seperti paus. Dan itu indah sekali. Jadi dari situ saya coba membentuk konsep karya tiga dimensi dari pengadeganan tersebut,” kata Alex dalam konferensi pers di Pos Bloc, Jakarta, Selasa, (13/12).

“Saya menggunakan materi 1000 botol bekas. Lalu juga ada jaring bekas milik nelayan,” lanjut Alex.

Konsep dikerjakan selama dua pekan dan pengerjaan instalasi dilakukan selama lima hari. Karya tersebut bisa disaksikan di Pos Bloc hingga 13 Januari 2023.

“Kenapa saya juga pilih paus, karena mereka adalah mamalia seperti manusia namun bisa hidup di air. Sedangkan tema penting baik di film Avatar dan juga kehidupan manusia saat ini juga berkaitan dengan air. Apakah ke depan kita juga bisa mempelajari cara adaptasi, dengan persoalan sampah plastik sekarang yang dihadapi? Film Avatar mungkin semacam simbolis dan ada permasalahan real yang dihadapi alam dan manusia saat ini, terutama di lautan,” pungkas Alex.

Film Avatar: The Way of Water merupakan sekuel dari film Avatar yang dirilis pada 2009. Film terbaru tentang penduduk Pandora ini mengambil latar waktu sedekade setelah film perdananya. M-2)