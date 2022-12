The Apurva Kempisnki Bali Buka Gallery of Art and Music

The Apurva Kempinski Bali menghadirkan suguhan berupa perpaduan seni rupa dan musik pada Gallery of Art and Music. Galeri tersebut baru saja resmi dibuka pada Kamis, (1/12). Pembukaan galeri dan berbagai acara di dalamnya dihadirkan sebagai bagian dari rangkaian program Unity in Diversity yang telah diadakan sepanjang tahun 2022.

Berbagai acara akan dihadirkan dalam acara tersebut. Di antaranya pertunjukan musik dari musisi Truedy dan aksi melukis dari seniman Raul Renanda. Truedy akan menampilkan permainan beberapa alat musik, sementara Raul akan menampilkan proses melukis secara langsung di hadapan pengunjung di momen yang sama.

Raul Renanda dikenal sebagai seniman serba bisa yang telah berpartisipasi dalam berbagai pameran dan proyek arsitektur dan desain. Truedy dikenal berkat kemampuannya dalam membuat musik yang berkarakter dari berbagai genre dan gaya bermusik.

Direktur Pemasaran The Apurva Kempinski Bali, Danti Yuliandari, mengatakan Gallery of Art and Music merupakan bagian dari semangat mengenalkan budaya Indonesia yang selalu diusung hotel mereka. Kegiatan tersebut juga menjadi variasi baru program Unity in Diversity yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022.

"Visi misi dan setiap program yang kami jalankan di sini core value-nya adalah dari segala aspek tentang Indonesia. Kami ingin mengajak masyarakat luas dan semua kalangan mengenal dan melestarikan budaya Indonesia," ujar Danti, dalam jumpa pers virtual, Kamis, (1/12).

Danti menjelaskan, program Unity in Diversity bertujuan mengenalkan Indonesia secara mendalam, bukan hanya permukaannya saja. Program tersebut juga akan dilanjutkan lewat program Powerfull Indonesia di tahun 2023.

"Jadi tamu akan benar-benar bisa mendapatkan sajian sekaligus edukasi tentang Indonesia secara lebih lengkap," ujan Danti.

Sebelum pembukaan Gallery of Art and Music yang diisi dengan banyak seniman lokal, program Unity in Diversity juga telah menghadirkan beberapa sosok lain yang bersentuhan dengan kearifan lokal nusantara. Di antaranya adalah para desainer fesyen seperti Asha Smara Darra, Dwi Iskandar, dan Era Seokamto.

Tak hanya kegiatan berupa pertunjukkan seni yang bisa dinikmati pengunjung dalam rangkaian program Unity in Diversity. Pengalaman lain dengan nuansa tradisional nusantara lainnya juga bisa didapatkan, seperti lewat sajian makanan tradisional, permainan tradisional, hingga layanan spa tradisional.

"Kami ingin mengenalkan Indonesia dari segala aspek," tutup Danti.