Empat Tren Rias Wajah di 2023

TREN rias wajah (make-up) selalu berubah dipengaruhi berbagai hal, baik film, musik, maupun karena pengaruh sosok tertentu. Untuk 2023, penata rias profesional Indonesia, Upan Duvan, menyebutkan tren tata rias natural diperkirakan masih akan mendominasi industri kecantikan. Meski begitu, ada pula ragam variasi riasan yang disesuaikan dengan sejumlah kepribadian.

ULTIMA II, sebagai jenama produk kecantikan asal AS, membagi beberapa tren riasan natural tersebut dalam empat tipe kepribadian sehingga lebih relevan dan bisa jadi inspirasi riasan bagi wanita di Indonesia. Keempat tipe itu adalah The Go Getter!, The Adorkable Girl, Fashion Guru, dan Artsy Lady.

Berikut rangkuman singkat mengenai keempatnya:

1. The Go Getter!

Gaya riasan ini merupakan riasan natural yang cocok untuk para wanita pekerja profesional atau pun para wirausaha. Dengan tampilan yang lebih dewasa, anda bisa menggambarkan karakteristik tegas dan berkarisma.

Untuk mendapatkan tampilan ini anda bisa memadukan primer, concealer, dan bedak tabur dengan coverage light to medium. Tampilan itu bisa dilengkapi dengan pulasan perona pipi atau blush berwarna rosy dipadukan dengan lipstik natural pink.

Pada bagian mata, atraksi tampilan bisa dihadirkan lewat eyeliner gaya klasik dan alis yang ditata dengan model bushy serta stroke eyebrows atau alis dengan helai-helai yang terlihat jelas dan tidak terlalu tebal. Agar menambah efek segar, anda juga bisa menggunakan face mist.

3. The Adorkable Girl

Tampilan The Adorkable Girl pernah menjadi tren yang populer di era 2007. Di 2023, tren itu diperkirakan akan muncul menggambarkan karakteristik wanita muda yang tengah menjalani perkuliahan atau pun masuk kategori dewasa muda atau diibaratkan sebagai gaya yang kikuk atau kuper(dork) namun menarik.

Untuk bagian wajah, tampilan The Adorkable Girl bisa didapat dengan mengandalkan primer, concealer serta bedak tabur. Hal yang berbeda terdapat pada pilihan warna perona pipi dan pewarna bibir. Pilih perona pipi dengan warna coral atau peach disempurnakan dengan pewarna bibir natural coral untuk memberikan kesan ceria.

Selanjutnya untuk riasan mata agar tetap menjaga kesederhanaan buatlah eyeliner yang tipis atau waterline dipadukan dengan stroke eyebrows.

2. Fashion Guru

Tren riasan Fashion Guru bisa dibilang kebalikan dari The Dorkable Girl karena terinspirasi dari karakteristik wanita yang selalu terdepan mengenai fesyen serta perkembangannya. Makeup ini mengusung riasan yang lebih kompleks dan tidak sesederhana dua tren sebelumnya.

Agar bisa mendapatkan dasar yang tepat, pada bagian wajah anda bisa memadukan primer, foundation dengan coverage tinggi, bedak tabur, dan ditutup dengan face mist untuk sentuhan segar. Selain perona wajah yang sesuai dengan suasana hati, contouring memainkan peranan penting dalam tampilan Fashion Guru. Lakukan contouring untuk mempertegas tulang pipi pada riasan.

Sementara untuk riasan mata, anda bisa memilih eyeliner tampilan classic wing dipadukan dengan alis yang telah ditata menggunakan maskara dan pensil alis.

4. Artsy Lady

Disesuaikan dengan karakter pecinta seni, tampilan Artsy Lady terbilang cukup kompleks namun terlihat sederhana. Pada bagian wajah, anda bisa menggunakan primer, foundation berdaya coverage ringan, concealer, bedak tabur dan tetap ditutup dengan face mist.

Kemudian, pilih perona wajah berwarna natural pink, dipadukan dengan tren bibir masa kini yaitu ombre lips dengan gradsi warna pink dan merah. Selanjutnya pada bagian mata, pilih eyeliner dengan tampilan klasik dan cukup tata alis menggunakan maskara khusus alis. (Ant/M-1)