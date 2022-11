Termasuk Film Panjang Terbaik, Nana Bawa Pulang 5 Piala Citra

Di gelaran Festival Film Indonesia (FFI) 2022, film Nana (Before, Now & Then) memenangkan lima piala citra. Kemenangan tersebut termasuk untuk kategori utama, film terbaik.

Sementara itu, empat kemenangan lain berasal dari kategori penata artistik terbaik, penata musik terbaik, sinematografi terbaik, dan penyunting gambar terbaik.

“Tahun lalu anak saya bilang, ibu kalah terus. Tahun ini ternyata berbeda jalannya. Ya itu juga seperti menggambarkan kehidupan. Kadang kalah kadang menang. Yang terpenting adalah bikin terus film dengan penuh cinta,” kata Kamila Andini, sutradara film Nana, di hadapan media usai turun dari panggung malam anugerah FFI 2022 di Plenary Hall JCC Jakarta, Selasa, (22/11).

Di FFI tahun lalu, film Yuni, yang disutradarai Kamila menjadi salah satu nomine film panjang terbaik. Namun, pada akhirnya, predikat itu disandang film Penyalin Cahaya.

Produser film Nana, Gita Fara, menambahkan perolehan lima piala citra sekaligus dinobatkannya Nana sebagai film terbaik adalah suatu hal yang membangggakan.

“Tahun ini FFI merayakan perempuan. Pekerja film di Nana, 70% adalah perempuan. Jadi kami merasa ini juga sebagai perayaan bagi para perempuan pekerja film. Suara kami makin lantang dan terus dikumandangkan,” kata Gita.

Perolehan lima piala citra FFI 2022 oleh film Nana jumlahnya sama dengan perolehan film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Film yang diadaptasi dari novel berjudul serupa itu memenangkan penghargaan aktor dan aktris utama terbaik, sutradara terbaik, penulis skenario adaptasi terbaik, dan penata busana terbaik. (M-2)

BACA JUGA: Serigala Betina dalam Nana