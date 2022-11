Lewat Nana, Vida Sylvia Raih Piala Citra untuk Penata Artistik Terbaik

Vida Sylvia mendapatkan Piala Citra untuk penata artistik terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2022. Ia memenangkannya lewat karyanya di film arahan sutradara Kamila Andini, Nana (Before, Now & Then).

Kemenangan Vida sekaligus menambah Piala Citra untuk Nana yang telah meraih penata musik terbaik, sinematografi terbaik, dan penyunting gambar terbaik.

Dalam menciptakan artistik di Nana, Vida mengatakan ia banyak meriset tradisi Sunda lantaran dirinya begitu jauh dengan adat Sunda.

“Karena (Nana) film periodik, kami banyak meriset. Ketika ditawari, awalnya agak ragu karena aku sangat minim pengetahuan adat Sunda. Namun banyak dibantu tim riset. Cukup panjang melalui diskusi yang mendetail dengan sutradara dan sinematografer,” kata Vida di Plenary Hall JCC Jakarta, Selasa, (22/11).

“Kami berusaha membangun dunia di mana masih punya warna tapi juga realistik. Dari awal, niat utama kami adalah menciptakan dunia kaum menak di masa itu. Jadi (film) periodik enggak harus selalu cokelat, krem, hitam putih, dan tidak berwarna. Karena warna sudah ada dari tahun ke tahun,” lanjut Vida.

Kemenangan ini ialah kemenangan kedua Vida setelah penghargaan serupa pada FFI 2020. (M-2)