Film Avatar: The Way of Water Kampanyekan Konservasi Laut Global

Studio The Walt Disney Company dan film Avatar secara resmi meluncurkan kampanye global bertajuk Keep Our Oceans Amazing. Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang isu yang mengancam kelestarian laut dan satwanya.

Kampanye global tersebut diluncurkan dalam rangka menyambut peluncuran film terbaru besutan 20th Century Studios, Avatar: The Way of Water, yang akan dirilis secara global pada 16 Desember. Inisiatif 'Keep Our Oceans Amazing' dicanangkan untuk mendukung program pelestarian laut yang dilakukan oleh mitra lembaga konservasi nirlaba internasional The Nature Conservancy. Khususnya dalam upaya melindungi 10 satwa laut dan habitatnya yang terancam punah dan diselaraskan dengan keindahan Pandora, alam yang diciptakan dalam film Avatar: The Way of Water.

Sebagai bagian dari kampanye, para penggemar Avatar dan publik akan diajak untuk merasakan beragam produk dan pengalaman. Salah satu pengalaman yang disuguhkan yakni Virtual Pandoran Ocean, yang menyajikan pengalaman virtual mengeksplorasi keindahan terumbu karang bawah laut.

Kampanye berlangsung pada 18 November hingga 31 Desember. Fan dan publik juga bisa mengunjungi situs www.avatar.com/KeepOurOceansAmazing. Di situs tersebut pengunjung dapat menciptakan karakter makhluk laut mereka sendiri yang mengambil inspirasi dari film Avatar dengan memanfaatkan fitur Creature Creator.

Untuk setiap makhluk yang diciptakan oleh pengunjung dan dilepas di Virtual Pandoran Ocean, Disney akan mendonasikan sekitar Rp78 ribu kepada The Nature Conservancy. Dana akan terus dikumpulkan hingga mencapai minimal Rp15 miliar. Donasi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung program The Nature Conservancy yang bertujuan melindungi 10% laut pada tahun 2030.

"Keseluruhan isi planet bumi kita bergantung pada kesehatan laut untuk mendukung dan mempertahankannya. Laut menghasilkan setengah dari udara yang kita hirup, menyediakan mata pencaharian bagi miliaran orang, dan merupakan rumah bagi lebih dari setengah dari semua kehidupan yang ada di bumi,” kata Global Director Ocean Protection, The Nature Conservancy, Melissa Garvey, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (18/11).

Dalam film Avatar: The Way of Water, penonton juga akan diperkenalkan kepada klan samudera baru bernama Na'vi dan beragam makhluk laut. Kehadirannya diharapkan dapat menginspirasi penonton untuk terhubung dengan keindahan ekosistem laut yang terhampar di berbagai belahan dunia.

(M-4)