Kebebasan dalam Bahasa Kode

YUMA Soerianto baru berusia 10 tahun ketika ia meraih beasiswa Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) perdananya di 2017. Menjadi pemenang termuda, dirinya membuat CEO Apple Inc, Tim Cook, kagum.

Sejak saat itu, Yuma terus menggeluti dunia pengodean (coding) dan tercatat lima kali mendapat beasiswa WWDC. Ia kini telah menciptakan tidak kurang dari 11 aplikasi yang lolos kurasi App Store sembari terus mengasah kemampuan dirinya, termasuk dengan menjajal kompetisi Australia National Robotic baru-baru ini.

Via e-mail, Kamis (10/10), Muda mewawancarai remaja yang juga pemegang sabuk hitam taekwondo itu terkait renjananya terhadap dunia coding dan ketekunannya mengembangkan diri.

Hai Yuma, kamu sedang sibuk apa?

Hai! Baru-baru ini saya sibuk merancang dan memprogram robot otonom (self-driving) yang bertujuan untuk menyelamatkan korban (di dalam kapsul/kaleng) dalam simulasi skenario bencana. Selama beberapa bulan terakhir, saya dan siswa lain dari sekolah saya telah berkompetisi di sekitar Melbourne dan dalam kompetisi nasional di Adelaide! Saya juga membuat dan mengerjakan video tutorial untuk akun YouTube saya, Anyone Can Code.

Kompetisi yang kamu maksud itu Australia National Robotic, ya?

Ya, ini adalah kejuaraan robotika nasional Australia untuk siswa dari seluruh Australia. Ini tahun pertama saya mengikuti kompetisi dan saya mendapatkan medali di ketiga kejuaraan (regional, negara bagian, dan nasional).

Keren! Bagaimana sih awal kamu berkecimpung di coding ?

Saya mulai coding ketika berusia sekitar 6 tahun. Saya tidak langsung menjadi app developer, tetapi saya mulai dengan membuat situs web dan gim web untuk teman dan keluarga saya. Baru pada usia 9 tahun, saya meluncurkan aplikasi pertama saya.

Saya memenangkan beasiswa Apple developer pertama saya pada 2017, ketika saya berusia 10 tahun, dan menjadi pengembang iOS termuda di antara 5.000 lainnya di Apple's Worldwide Developers Conference. Saya diundang untuk menghadiri konferensi di AS, dan merasa terhormat bertemu dengan CEO Apple Tim Cook dan Ibu Negara Michelle Obama.

Apa yang membuat Yuma cilik dulu menyukai coding?

Saya tertarik dengan bagaimana komputer bekerja dan semua keajaiban di dalamnya! Akhirnya, saya menemukan bahwa itu semua didukung oleh kode. Pada saat itu, saya tahu bahwa pengkodean adalah sesuatu yang ingin saya kejar.

Belajar coding memungkinkan kamu membuat berbagai hal, baik itu aplikasi untuk membantu seseorang, atau gim, hingga mengendalikan elektronik dan robot di dunia nyata. Saya menyukai kebebasan yang diberikannya untuk menciptakan apa pun yang saya inginkan, dan dengan mudah memublikasikan dan membagikan kreasi saya kepada dunia!

Saya juga belajar banyak keterampilan yang sangat membantu, seperti pemecahan masalah, matematika, desain UI/UX, dan pemasaran. Untuk bisa mendapatkan pengalaman langsung adalah sesuatu yang saya nikmati.

Bagaimana cara kamu belajar saat pertama itu? Susahkah?

Ketika saya mulai coding, tidak ada sekolah coding yang bisa saya ikuti karena saya baru 6 tahun dan dianggap "terlalu muda". Sebagai gantinya, saya belajar melalui internet. Belajar sendiri secara online - bahkan dari kursus online dari Universitas Stanford!

Saya bersyukur kemudian memenangkan beasiswa Apple beberapa kali dan dapat menghadiri Apple WWDC di AS sehingga saya dapat belajar langsung dari para insinyur perangkat lunak Apple dan bekerja dengan teknologi baru mereka.

Sejauh ini, sudah 11 app yang kamu buat untuk App Store. Bisa dijelaskan?

Saya telah membuat mulai dari aplikasi hingga Game Augmented Reality yang memenangkan penghargaan untuk kalkulator aplikasi cuaca.

Meskipun terlalu banyak yang harus dilalui, salah satu gim saya, Let's Stack AR!, dianugerahi game of the Day! Ini adalah permainan augmented reality di mana pemain membantu seekor bebek membuat blok tumpukan menara tertinggi.

Apa hal paling menantang saat kamu membuat aplikasi?

Saya bereksperimen dengan teknologi baru atau yang sedang berkembang dan mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam beberapa hal, saya dapat dianggap sebagai pelopor. Hal yang menantang tentang ini adalah bahwa teknologi yang saya gunakan sangat baru sehingga tidak ada dokumentasi tentangnya! Akibatnya, saya menghabiskan banyak waktu untuk mencari cara mengatasi berbagai masalah dengan penerapan teknologi ini.

Apakah orangtua kamu membantu membuat aplikasi?

Orangtua saya bukan programmer. Namun, ayah saya sedikit membantu dengan antarmuka pengguna (user interface) untuk aplikasi saya. Jadi, saya dapat fokus pada kode dan desain yang mendasari aplikasi saya.

Apakah ada cara pengasuhan tertentu dari orangtuamu yang membantumu mencapai kesuksesan?

Saya tumbuh dengan melakukan hal yang sama seperti kebanyakan anak-anak. Saya bermain video gim dengan teman-teman saya, pergi ke pantai untuk menerbangkan layang-layang dan lain-lainya.

Inilah sebabnya saya percaya siapapun dapat melakukan apa yang saya lakukan (atau apa pun, dalam hal ini) selama mereka bertekad untuk melakukannya.

Apa pengalaman paling berkesan bagi kamu selama menekuni coding?

Saya memiliki banyak pengalaman yang tak terlupakan sepanjang perjalanan saya. Sulit untuk memilih salah satu.

Saya meluncurkan aplikasi pertama saya, Kid Calculator, ketika saya berusia 9 tahun, jadi merupakan hal besar bagi saya untuk memulai perjalanan pengembangan aplikasi.

Tahun berikutnya, saya memenangkan beasiswa Apple WWDC. Itu adalah hal besar lainnya juga karena saya bersaing dengan ribuan mahasiswa yang jauh lebih tua. Saya sebenarnya di bawah batas usia (minimal 13 tahun, dan saya 10), tetapi Apple membuat pengecualian setelah melihat apa yang saya buat untuk kompetisi.

Kemudian, tentu saja, saya bertemu Tim Cook dan dia menampilkan saya dalam pidato utamanya. Ini adalah momen yang akan saya hargai untuk waktu sangat lama.

Kamu punya akun YouTube, Anyone Can Code. Mengapa kamu membuatnya?

Saya telah mengajar seputar pengembangan aplikasi sejak saya berusia 9 tahun di saluran saya. Saya merasakan betapa sulitnya belajar sendiri, karena tidak mudah menemukan kelas coding yang bagus dan gratis. Jadi, saya memutuskan, akan lebih baik jika anak-anak belajar dari seseorang seusia mereka. Saya berharap dapat menginspirasi anak-anak lain dengan melakukan ini.

Saya sekarang memiliki pemirsa di seluruh dunia dari berbagai kelompok umur, dan sangat menyenangkan mengetahui bahwa ada orang dewasa dan anak-anak dari berbagai tempat seperti Afrika, Cina, Jepang, Indonesia, dan Finlandia yang belajar dari saya.

Meski tinggal di Australia, kamu sudah beberapa kali datang ke Indonesia untuk jadi pembicara. Ada pandangan terkait pendidikan sainstek di sini?

Saya telah diundang berkali-kali ke Indonesia untuk berbicara dan mengunjungi perusahaan teknologi dan sekolah. Saya senang melihat penekanan yang diberikan pada mata pelajaran STEAM (Sains, technology, engineering, and mathematics), dan siswa Indonesia yang saya temui sangat bersemangat di bidang ini.

Saya pikir akan lebih baik untuk mengajarkan konsep pengkodean sejak sekolah dasar, karena anak-anak yang lebih muda menyerap pengetahuan dengan lebih baik.

Selain itu, mengajar kerja praktek (seperti dengan teknik atau sains) akan menarik minat siswa dan memberdayakan mereka untuk mengeksplorasi teknologi. Mampu menyediakan peralatan dan teknologi bagi sekolah-sekolah di Indonesia untuk melakukan eksperimen atau proyek praktis akan memaparkan siswa pada kemungkinan tak terbatas di bidang ini, dan memberi mereka alat untuk berkreasi dan menciptakan apa pun yang mereka inginkan.

Terakhir, apa rencana kamu ke depan?

Saya percaya berbagai teknologi, seperti artificial intelligence dan augmented reality, sangat kuat dan memiliki kapasitas untuk mengubah dan meningkatkan masyarakat. Ke depannya, saya berharap dapat membuat aplikasi atau produk yang membantu atau membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Saya juga ingin mengembangkan kanal YouTube saya dan menginspirasi lebih banyak orang dan anak-anak untuk membuat kode.

BIODATA

Nama Lengkap: Yuma Soerianto

Tempat tanggal lahir: Singapura, 2006

Daftar pencapaian sejauh ini:

- Pemenang beasiswa Apple WWDC 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

- Robocup Junior (Robotics) Australia - Pemenang Regional, Negara Bagian, dan Nasional 2022

- Pemenang Victorian Young Achievers' Award (Penghargaan Prestasi online Bartercard) 2018

- Penghargaan Forum Pemuda Dunia (World Youth Forum), Mesir 2017 - diberikan oleh Presiden Abdel Fattah El-Sisi

- Ikon Indonesia 2019 (Ikon Pancasila 2019)

Pemenang Tantangan Game dan Aplikasi Victoria 2018

Future 25 Under 25, penghargaan oleh Future Minds Network 2019

- St Michael's Grammar School scholarship

- St Michael's Grammar School Academic Excellence Award 2019

- Pembicara internasional, tentang teknologi, AI (artificial intelligence), dan kepemimpinan.

Riwayat karier:

Pendiri: Made By Yuma dan Anyone Can Code (YouTube)

Riwayat pendidikan:

Year 10 student, St Michael's Grammar School