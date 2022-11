Berhias Mural, Lintas Pelican Kuningan Kian Berwarna

Salah satu merek minuman dari The Coca Cola Company, Fanta bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) dan Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan transformasi salah satu kawasan di Jakarta. Transformasinya menjadi lebih penuh warna dimulai dengan area pada salah satu Lintas Pelican di Kuningan, Jakarta Selatan.

Diresmikan pada Minggu (6/11), ‘FANTA #PejuangKeseruan Corner’ di kawasan Lintas Pelican depan pusat perbelanjaan Kuningan City Mall menampilkan ko-kreasi mural pertama antara +Jakarta dan Fanta di area kolong Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kuningan.

Rina Surya, Frontline Marketing Director PT Coca-Cola Indonesia, mengatakan bahwa kolaborasi yang dilakukan sejalan dengan filosofi Fanta yang playful, yaitu untuk mendatangkan generasi #PejuangKeseruan (colourful people)–para individu yang senantiasa mengubah momen galau menjadi ceria dan lebih seru.

"Dengan mentransformasi suatu sudut kota yang dulunya ‘abu-abu’ menjadi ruang penuh warna, Fanta tidak hanya membentuk sebuah generasi baru dan komunitas #PejuangKeseruan, melainkan juga sebuah lingkungan dimana mereka yang berjiwa muda dapat merayakan dan membagikan energi keceriaan kepada sekitar," ujarnya, dalam konferensi pers Fanta #PejuangKeceriaan, yang digelar secara langsung di kawasan Lintas Pelican depan pusat perbelanjaan Kuningan City Mall, Jakarta Selatan, Minggu (6/11).

Seniman-seniman berbakat Andre 14K dan Shane Tortilla serta studio kreatif Mahavisual telah secara khusus mendesain mural yang bertemakan dan sekaligus dinamai sebagai “Jakarta sebagai Kota #PejuangKeseruan”. Mural ini menggambarkan kota Jakarta dengan budaya khas dan permainan tradisionalnya yang tak lekang oleh waktu, seperti Engklek dan Ular Tangga.

Shane Tortilla, salah satu seniman mural di balik hasil karya seni di ‘FANTA #PejuangKeseruan Corner’ menjelaskan, tema yang ia ambil untuk seni muralnya ialah From Nostalgia to New Media.

"Jadi banyak banget permainan zaman dulu kaya ular tangga dan lainnya. Di sini aku ingin membaurkan lagi aja lintas generasi. Jadi memperkenalkan permainan tradisional yang lama ke generasi yang baru," katanya, saat ditemui Media Indonesia usai acara tersebut.

Sementara itu, Andre 14K mengambil tema Pilar Keseruan Jakarta. Ia mengatakan bahwa dengan karya muralnya tersebut ia ingin menyatakan bahwa Jakarta adalah tempatnya beragam orang.

"Aku pengin bikin statement bahwa Jakarta itu dari yang aku lihat Jakarta itu melting pot of diverse colourful people with unique taste," ungkapnya, dalam kesempatan yang sama.

Aktor dan presenter Edric Tjandra yang juga turut hadir dalam acara ini mengemukakan, kegiatan di luar ruangan dengan melihat seni mural yang penuh warna dapat menjadi salah satu cara healing baginya. (M-2)