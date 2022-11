Duran Duran, Dolly Parton, dan Eminem Masuk Rock and Roll Hall of Fame 2022

Rock and roll Hall of Fame, ajang penghormatan bagi musikus dunia, akan digelar Sabtu (5/11) malam atau Minggu pagi WIB di Los Angeles Amerika Serikat. Tahun ini, Dolly Parton dan Eminem diproyeksikan masuk jajaran musikus yang dianggap berjasa bagi perkembangan industri musik dunia. Selain mereka, band pop futuristik Eurythmics, Lionel Richie, serta band pop 80-an asal Inggris Duran Duran juga masuk jajaran Rock and Roll Hall of Fame,

Ajang penghargaan bergengsi ini melibatkan lebih dari 1.000 musisi, sejarawan, dan anggota industri untuk memilih mereka yang dianggap layak mendapat penghargaan itu. Acara yang akan digelar di Microsoft Theater di Los Angeles, juga akan dimeriahkan penampilan musikus ternama seperti Olivia Rodrigo dan Alanis Morissette. Sementara Bruce Springsteen dan Sheryl Crow akan menjadi salah satu yang akan membacakan para penerima penghargaan.

"Rock and roll, seperti budaya musik itu sendiri, tidak pernah statis. Ini adalah suara yang terus berkembang untuk mencerminkan budaya," kata Chairman Rock and Roll Hall of Fame, John Sykes, seperti dikutip France24, Sabtu (5/11). "Jadi, Anda melihat artis-artis berbeda baik dari jenis kelamin maupun warna musik yang akan dinobatkan tahun ini, mereka memiliki satu kesamaan, mereka menciptakan suara generasi Amerika," imbuhnya.

Parton, yang akan berusia 76 tahun ini, awalnya meminta namanya dikeluarkan dari pencalonan. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah bintang rock. Tetapi, juri tetap menominasikan namanya., Parton yang cukup produktif berkarya, termasuk melahirkan tembang klasik "Jolene" dan "I Will Always Love You," dianggap layak menerima penghargaan itu.

Bagi sebagian musikus, Rock and Roll Hall of Fame menjadi semacam panggung pengakuan. Jika nama mereka belum masuk dalam jajaran ini, belum pantas disebut sebagai legenda. Tahun ini, Lionel Richie yang telah menerima sejumlah pengargaan top lainnya, juga masuk jajaran Rock and Roll Hall of Fame. (AFP/M-3)