Endah N Rhesa Meriahkan JGTC Roadshow to Bandung

Duo Endah N Rhesa serta pianis Sri Hanuraga menyemarakkan SimInvest JGTC Roadshow to Bandung di Nara Park, Bandung, pada Sabtu malam (29/10).

Teknik permainan musik yang tidak biasa dari para musisi berbakat Indonesia ini menghangatkan udara dingin kawasan Ciumbuleuit, Cidadap, Kota Bandung. Peraih AMI Awards 2022 untuk kategori artis jazz kontemporer, Sri Hanuraga, menghanyutkan ratusan pengunjung Nara Park lewat kepiawaiannya berpiano membawakan Hyperreality dan 23-10.

Suasana semakin asyik dengan suguhan vokal unik dan permainan gitar Endah serta bass dari Rhesa yang dikolaborasikan dengan instrumen lain dari komunitas jazz kampus, seperti drum dari Jazzversity, piano dari ITS Jazz Surabaya, dan Saxophone dari ITB Jazz.

Mereka tampil dalam SimInvest JGTC Roadshow to Bandung, yang merupakan rangkaian pra-acara jelang puncak dari festival musik tertua di Indonesia Jazz Goes to Campus. Tahun ini, JGTC memasuki penyelenggaraan ke-45, yang akan diselenggarakan pada Minggu, 13 November di Kampus FEB UI, Depok, Jawa Barat.

Dalam JGTC Roadshow to Bandung ini juga terselenggara kompetisi band yang mengundang berbagai komunitas Jazz dari berbagai perguruan tinggi. Antara lain Jazz ITB, Universitas Parahyangan, dan Universitas Pendidikan Indonesia.

"Endah N Rhesa sebagai musikus yang pernah menjuarai band competition dari Jazz Goes to Campus hingga sukses berkarier, kami undang agar ikut meramaikan puncak acara roadshow untuk menghibur sekaligus menggugah publik Bandung guna hadir ke gelaran November mendatang. Sementara musikus muda asal Bandung, Sri Hanuraga hadir sebagai juri dan pengisi community night dengan maksud mengedukasi langsung mengenai musik jazz kepada peserta lomba maupun penonton," kata Marketing Communication SimInvest The 45th JGTC Aranda Yogi dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (31/10).

Dalam kegiatan itu, Jazz Goes to Campus juga membagikan hadiah tiket gratis JGTC ke-45. Hadiah ditawarkan untuk menjaring partisipasi publik yang lebih luas lagi pada JGTC ke-45.

“Kami juga menyediakan harga spesial pembelian tiket JGTC bagi pengguna aplikasi SimInvest, serta privilese lain, seperti akses fast track, free drinks and beverages, dan kesempatan eksklusif bareng line up JGTC,” tutur Branding dan PR Lead Sinarmas Sekuritas, Tami Kartanegara.

(M-4)