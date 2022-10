Tiga Peraih Penghargaan Internasional Bersaing untuk Film Terbaik FFI 2022

Bertempat di pelataran Candi Borobudur, Komite Festival Film Indonesia (FFI) 2022 secara resmi mengumumkan daftar nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 2022. Pembacaan nominasi 22 kategori penghargaan Piala Citra FFI dan Kritik Film dilakukan secara bergantian oleh Duta FFI 2022, Cut Mini, Prilly Latuconsina, dan Shenina Cinnamon. Bersama Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek RI, Ahmad Mahendra, dan Ketua Komite FFI 2021-2023 Reza Rahadian, serta penampilan khusus dari Woro Mustiko.

Di kategori utama, film terbaik, film-film peraih penghargaan festival internasional pun saling bersaing. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (Edwin) yang menang golden leopard di Locarno tahun lalu, Nana (Kamila Andini) yang menang silver bear untuk aktris pendukung terbaik (Laura Basuki) di Berlinale, dan Autobiography (Makbul Mubarak) yang mendapat fipresci award di Venesia, bersaing dengan Ngeri-Ngeri Sedap (Bene Dion) yang mewakili Indonesia untuk Oscar, dan Mencuri Raden Saleh (Angga Sasongko).

Kelima film itu juga mengirimkan sutradaranya di kategori sutradara terbaik. Kelima film itu juga bersaing untuk kategori skenario. Mencuri Raden Saleh, Ngeri-Ngeri Sedap, dan Autobiography di skenario asli terbaik, Seperti Dendam dan Nana di skenario adaptasi terbaik.

Ketua Komite Penjurian FFI 2022 Garin Nugroho mengatakan sistem penjurian FFI tahun ini menerapkan sistem hibrida. Kombinasi dari sistem voting pada tahap nominasi, penilaian para pakar melalui dewan juri akhir dalam penentuan pemenang, serta pelibatan partisipasi asosiasi profesi perfilman yang mengambil bagian pada tahap awal dari penjurian.

“Hari ini, tahap Nominasi FFI 2022 telah kita laksanakan, yang hasilnya merupakan cerminan capaian keragaman tema, cerita, kualitas teknis yang sangat baik, prestasi film di festival luar negeri, film dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Dan film dengan antusias penonton film yang tinggi. Gairah produktivitas perfilman nasional tahun ini patut kita banggakan dan syukuri untuk kemajuan industri perfilman tanah air, kata Garin.

Penjurian tahap nominasi kategori Film Non Cerita Panjang (Film Cerita Pendek, Film Dokumenter Panjang, Film Dokumenter Pendek, dan Film Animasi Pendek) serta kategori Kritik Film masih dikelola oleh asosiasi profesi terkait, yaitu COFFIE (Coordination for Film Festival in Indonesia), ADN (Asosiasi Dokumenteris Indonesia), AINAKI (Asosiasi Industri Animasi Indonesia), dan KAFEIN (Asosiasi Pengkaji Film Indonesia). Seluruh proses penjurian dilakukan oleh para juri yang terpilih serta disaksikan dan diawasi oleh Komite Penjurian dan Akuntan Publik.

Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2022 akan diadakan pada 22 November 2022 dan disiarkan langsung secara daring melalui akun YouTube Festival Film Indonesia, Kemendikbudristek RI, dan Budaya Saya.