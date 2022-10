Adakan Trunkshow, VAIA Bersama Dengan Disney Hadirkan Koleksi We Are One

OKTOBER ini, Disney Ultimate Princess Celebration We Are One 2022 akan hadir di Indonesia. Salah satu brand yang ikut berpartisipasi adalah VAIA. VAIA adalah salah satu pelopor sepatu payet di Indonesia.

VAIA memilih Princess Aurora, Belle dan Tiana sebagai tema pada koleksi yang akan diluncurkan pada 28 Oktober itu.

Ingin tampil beda, pada koleksi We Are One kali ini VAIA mengusung koleksi dengan tema kasual. Namun, untuk penggemar payet, VAIA tetap mengeluarkan sepatu khas VAIA yaitu Fayre dan Blaire. Tidak ketinggalan sepatu anak perempuan juga tersedia dalam koleksi We Are One.

Soal pemilihan Princess Aurora, Belle dan Tiana, founder VAIA Affania Fariza Balqis mengatakan setiap princess memiliki karakter yang beragam dan sesuai dengan value VAIA. "Seperti Karina Salim yang diboyong VAIA sebagai muse karena karakter Karina Salim yang dinilai kuat. Di samping karier dan prestasinya, Karina Salim juga mampu menjalani peran sebagai seorang ibu," paparnya.

Sebelumnya VAIA telah mengeluarkan koleksi Disney lainnya yaitu Frozen dan Little Mermaid. Founder VAIA yang kerap disapa Fanie itu mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada kolaborasi selanjutnya bersama Disney.

"Kolaborasi dengan Disney ini diharapkan dapat memperluas target pasar serta membawa kembali kenangan indah akan karakter Disney pada audience VAIA," tandasnya. (N-2)