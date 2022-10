Pelatih Kopi Franky Angkawijaya Ajak Bereksperimen Rasa di Rumah

MENJELAJAHI berbagai rasa kopi tidak harus dilakukan di kafe-kafe, melainkan juga bisa di rumah. Barista dan pelatih kopi profesional, Franky Angkawijaya, mengungkapkan bereksperimen dengan berbagai rasa kopi bisa menjadi hiburan sederhana.

"Buat saya buat kopi itu eksperimen pembelajaran diri dan sebetulnya healing kayak masak. Saya merasa kita bisa bereksperimen menciptakan rasa-rasa yang belum pernah kita rasakan," kata pemilik dan pengajar Esperto Barista Course ini, dalam sesi konferensi pers peluncuran Starbucks Coffee at Home dan Starbucks Ready to Drink, yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

Salah satu cara untuk bereksperimen rasa adalah menggunakan perbandingan air yang berbeda-beda. "Misalnya perbandingan air dan flow airnya, jadi kita lebih berkembang dengan ilmu, metode, dan rasa baru tanpa malu-malu dengan rasa yang gak sesuai ekspektasi atau malah bisa membuat rasa baru yang lebih enak," lanjutnya.

Melirik gaya hidup ngopi di rumah, Starbucks dan Nestle meluncurkan produk Starbucks Coffee at Home. Rangkaian produk ini terbuat dari 100 persen biji kopi Arabika yang diproduksi di bawah sistem Starbucks Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E) Practices.

C.A.F.E Practices merupakan landasan bagi Starbucks untuk pengadaan bahan baku secara etis, dan salah satu satu standar keberlanjutan pertama di industri kopi yang diverifikasi oleh para ahli eksternal. Lewat kemitraan dengan Conservation International (CI), C.A.F.E Practices membantu Starbucks menciptakan rantai industri kopi berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kehidupan dan mata pencaharian para petani kopi dan komunitasnya. Starbucks dan Nestle telah menjalin kemitraan Global Coffee Alliance sejak tahun 2018, dan sudah memasarkan produk kopi premium.

Rangkaian produk kopi bubuk yang bisa dibuat sendiri di rumah ialah Starbucks Roast & Ground dengan tiga tingkat pemanggangan. Ada Veranda dengan tingkat pemanggan rendah, House Blend dengan tingkat pemanggangan sedang, dan Verona dengan tingkat pemanggangan tinggi. Selain itu, ada pula kapsul Starbucks by Nescafe Dolce Gusto Cappuccino, Americano, dan Espresso yang dapat digunakan dengan mesin Nescafe Dolce Gusto. (M-1)