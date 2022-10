Raissa Anggiani jadi Duta Kampanye Global Spotify untuk Kesetaraan Gender

Penyanyi muda dan penulis lagu asal Indonesia Raissa Anggiani terpilih dalam global campaign dari Spotify untuk kesetaraan gender, ‘EQUAL’ edisi Oktober 2022. Wajah perempuan yang akrab disapa Rai ini muncul secara eksklusif di billboard, di New York Times Square, Amerika Serikat. Sebelumnya ia juga terpilih menjadi cover playlist ‘EQUAL Indonesia’ di Spotify.

‘EQUAL’ sendiri merupakan kampanye dari Spotify yang dihelat secara global untuk memberikan dukungan terhadap kesetaraan gender dan merayakan karya-karya perempuan hebat dari seluruh dunia. Hal ini begitu penting mengingat musisi dan kreator perempuan ternyata memiliki dampak yang luar biasa besar bagi industri musik global secara keseluruhan.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021 lalu, kampanye ini telah mengikutsertakan lebih dari 400 musisi perempuan dari lebih 50 negara, termasuk Indonesia.

Terpilihnya Raissa yang merupakan mahasiswi Universitas Veteran Jakarta dalam kampanye ini, tentu bukan tanpa sebab. Rai berhasil mencetak prestasi cemerlang dalam tiap lagu yang dirilisnya. Misalnya saja single pertama If U Could See Me Cryin’ in My Room yang sampai saat ini telah diputar hampir 93 juta kali di Spotify. Dilanjutkan dengan Losing Us, yang telah diputar lebih dari 17 juta kali, ‘Kau Rumahku’ yang hampir menyentuh 10 juta plays di Spotify, dan juga Satu Tuju yang telah dinikmati lebih dari 6 juta kali.

Dengan vokal berkarakter dan gaya bernyanyi yang unik, penulis lagu kelahiran 21 Februari 2004 itu dapat disebut sebagai salah satu musisi potensial sekaligus menginspirasi bagi generasi muda Tanah Air. “Terima kasih @spotifyid, @alfa_records & seluruh team yang turut berkontribusi memperkenalkan laguku kepada orang-orang banyak. Semoga kita akan asyik-asyik terus sampai nanti,” tulis Raiisa di akun instragram pribadinya yang diunggah Minggu (16/10). (M-3)