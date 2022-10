Penulis Sri Lanka Shehan Karunatilaka Raih Penghargaan The Booker Prize

Novel tentang seorang fotografer perang karya penulis Sri Lanka Shehan Karunatilaka, meraih penghargaan The Booker Prize. Dalam malam penghargaan yang digelar di London, Senin (17/10) atau Selasa WIB, dia menerima piala yang diserahkan permaisuri Inggris, Camila. Selain tropi, Karunatilaka juga mendapat hadiah 50.000 pound US($ 56.810).

The Seven Moons of Maali Almeida, novel karya Karunatilaka menyisihkan lima finalis lainnya yakni "Treacle Walker" karya penulis Inggris Alan Garner, "Glory" milik penulis Zimbabwe, NoViolet Bulawayo, "Small Things Like These karya penulis Irlandia Claire Keegan, serta The Trees karya penulis AS Percival Everett dan Oh Williams ! karya Elizabeth Strout

"Saya berharap novel itu dibaca di Sri Lanka untuk belajar dari kisah-kisah di dalamnya dan tidak akan disalahartikan sebagai realisme atau satir politik." kata Karunatilaka dalam pidato kemenangannya.

"Ini adalah novel filosofis yang sepenuhnya serius yang membawa pembaca ke sisi gelap dunia, kengerian yang mematikan dari perang saudara Sri Lanka," kata ketua juri Neil MacGregor tentang buku Karunatilaka.

Booker Prize adalah penghargaan sastra bergengsi di Inggris untuk novel berbahasa Inggris. Para pemenang sebelumnya dari ajang yang pertama kali diberikan pada tahun 1969, di antaranya ialah Margaret Atwood, Salman Rushdie dan Yann Martel. (AFP/M-3)