Kenny Gabriel Siap Beri Kejutan di Panggung The Papandayan Jazz Festival

The Papandayan (TP) Jazz Management kembali menghadirkan TPJF tahun ke-7 pada 29-30 Oktober 2022. Pada event tahun ini,puluhan musisi Tanah Air akan tampil pada empat panggung yang berbeda selama tiga hari berturut-turut serta menghadirkan berbagai acara yang memperkaya nilai-nilai dunia musik jazz Tanah Air. The Papandayan Jazz Festival merupakan festival musik jazz yang diselenggarakan setiap tahun pada Oktober sejak tahun 2015 di Hotel The Papandayan Bandung oleh The Papandayan dan Media Group.

Festival ini telah dibuka dengan Road to TPJF 2022 pada 8 Oktober lalu yang dimeriahkan oleh penampilan dari Jasper Blom Quartet (pemain saksofon tenor terkemuka dari kancah jazz Belanda) dan pemenang The Papandayan Online Jazz Competition (TPJC) 2021, Kelapa Muda.

Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini TPJF menggelar TPJF - Pre Fest pada 28 Oktober 2022 yang merupakan program "warming up pot" dan "melting pot" para musisi yang akan tampil di puncak acara. Pre Fest akan menampilkan Batavia Colective, musisi afrosentris asal Jakarta yang terdiri dari Elfa Zulham pada drum, Doni Joesran pada keyboard dan Kenny Gabriel pada bass synth. Selain itu, juga penampilan dari pemenang favorit TPJC 2021 Jazziner, dan TP Jazz CotheQue oleh DJ Eq dan DJ Leno Rei.

Kenny Gabriel menyiapkan kejutan spesial untuk para penonton TPJF 2022. Pemenang ajang pencarian bakat The Remix tahun 2016 ini bersama musisi lainnya yang tergabung di The PLayground akan menghadirkan sentuhan musik baru yang dibuat secara langsung di atas panggung TP Jazz Festival 2022.

"Kalau misalnya The Playground manggung itu biasanya ada beberapa lagu on the spot kita buat berdasarkan situasinya seperti apa dan reaksi antar musisinya seperti apa. Itu kemungkinan akan terjadi di setiap The Playground manggung, jadi di panggung The Papandayan Fest 2022 sedikit ada musik baru," kata musisi muda yang juga produser saat dijumpai Media Indonesia usai konferensi pers TP Jazz yang berlangsung di Jakarta Selatan, Rabu (12/10).

Kenny dijadwalkan akan membawakan 7-8 lagu di luar lagu yang ia ciptakan secara langsung di atas panggung. "Tidak menutup kemungkinan bikin lagu di panggung, ini mungkin bisa nambah juga jumlah lagunya," ungkap Kenny.

Lebih istimewa lagi, Kenny akan membawakan satu lagu ciptaannya yang belum dirilis, khusus untuk penonton TPJF 2022. "Kebetulan di TP Jazz ini saya ada satu bikin lagu sama penyanyi muda berbakat, lagunya belum rilis tapi kita bakal bawakan spesial di panggung TP Jazz ini. Spesialnya itu, kita sering bawakan lagu yang orang gak bisa denger di manapun karena itu belum kita rilis," tutur Kenny.

Selain Kenny Gabriel, line up musisi pada empat panggung yang akan tampil antara lain Rendy Pandugo, Rizky Febian, Teddy Aditya, Cakra Khan, Dwiki Darmawan, Oela Pattiselano, Agis Kania, The Groove & Rieka Roslan, Andre Dinuth, Kuba Skowronski, serta para pemenang TPJF 2021.(M-3)