GITS Indonesia Tekankan Pentingnya Transformasi Digital

Pemerintah terus mendorong transformasi digital di Indonesia sebagai salah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga bisnis. Selain itu, pemerintah juga telah merencanakan arah susunan transformasi digital di Indonesia di masa depan.

Upaya ini jdiharapkan mampu menjadi wadah untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju melalui teknologi informasi (IT). Perusahaan IT di Indonesia juga terus memberikan solusi dan impact kepada klien, khususnya pada bidang teknologi dan digital, salah satunya adalah GITS Indonesia yang baru saja menyelenggarakan acara GITS Tech and Impact Festival.

Berdasarkan rilis yang diterima Media Indonesia, Jumat (7/10), acara ini diadakan dalam rangka perayaan ulang tahun ke-14 perusahaan dengan menghadirkan 3 orang pembicara dari berbagai sektor bisnis. GTIF dimulai dengan online talk (27/9) bersama dengan Rasti Widania dari PT. Fujicon Priangan Perdana yang membahas tentang transformasi digital dan cloud server, kemudian secara offline pada Rabu (5/10), yang diisi oleh OT. Ponangsera dari PT. Bio Farma (Persero) dan Giri Purwito dari Trans Food & Beverages and Metropolitan Retailmart.

CEO GITS Indonesia, Ray Rizaldy dalam sambutannya di acara itu menyinggung tentang pentingnya sebuah transformasi digital yang juga memiliki sebuah peran penting dalam masa depan dunia kerja (future of work). GITS sendiri telah memberlakukan sistem kerja hybrid dengan bantuan teknologi.

"Dengan melakukan transformasi digital, khususnya di bisnis, kita juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan konsumen," kata Rasti Widania, selaku pemateri GTIF .

Festival ini juga sebagai wadah untuk memberikan awareness atas pentingnya teknologi serta impact-nya dalam ekonomi dan bisnis di Indonesia, dengan membawakan topik Advanced Technology: App Implementation Pre and Post Covid dan Digital Transformation: How Cloud Server Shapes the Business Industry.

Membahas tentang perkembangan teknologi dari sisi kesehatan, OT. Ponangsera menjelaskan tentang keadaan dunia healthcare di saat pandemi terjadi, "Ketika melakukan digital transformasi, di sinilah kita bisa mengetahui apakah value bisnis kita masih eksis atau tidak. Yang kita butuhkan sekarang adalah scalability platform. Karena ketika bicara tentang digital transformation, kita bicara tentang efisiensi,” ujarnya.

Sementara Giri Purwito juga ikut menyinggung mengenai digital transformasi menggunakan cloud server yang dapat membantu bisnis dalam berbagai sektor seperti contohnya di bisnis retail.

Dengan diadakannya acara GITS Tech and Impact Festival yang membahas berbagai teknologi yang digunakan dalam banyak bidang, diharapkan semakin banyak perusahaan di Indonesia yang sadar akan pentingnya teknologi dan transformasi digital untuk bisnis masing-masing. (RO/M-3)