Gandeng Belasan Tokoh Inspiratif, IdeaFest 2022 Siap Digelar

Festival kreatif Ideafest tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-11 nya. Acara tersebut akan berlangsung selama empat hari pada 24-27 November di Jakarta Convention Center (JCC). Tahun ini, tema yang diusung adalah Reality Re:defined yang mengusung semangat pertumbuhan industri kreatif Indonesia melalui partisipasi dan kolaborasi dari seluruh lapisan industri kreatif tanah air.

Co-Chairman IdeaFest 2022, Ben Soebiakto, mengatakan festival tersebut dihelat dengan harapan dapat menjadi wadah bagi para komunitas, merek, serta pelaku industri lainnya untuk berinovasi. Khususnya pasca pandemi yang menghadirkan berbagai perubahan bagi industri kreatif.

“Pada gelaran IdeaFest 2022 kami akan menyulap hampir seluruh hall JCC menjadi sebuah collaborative hub yang mampu mengakomodasi diskusi dan interaksi antar pelaku kreatif,” kata Ben dalam konferensi pers yang berlangsung di studio CGV FX Sudirman, Rabu, (5/10).

Dalam satu dekade terakhirnya, Ideafest merangkul lebih dari 1500 pemilik ide dengan mengajak kolaborasi pemateri dari berbagai bidang industri kreatif. Tahun ini, partisipasi puluhan komunitas dan sub-sektor industri kreatif akan semakin masif dilibatkan.

“Kami sangat antusias untuk terus melihat proses yang dibangun para insan kreatif dalam membentuk industri yang powerful ini,” tambah Ben.

Ben mengatakan Ideafest akan memberikan kembali ruang kepada berbagai komunitas kreatif yang ada di Indonesia untuk unjuk gigi. Tujuan akhirnya, tercipta dan berkembangnya ekosistem kreatif yang mampu memberdayakan pelaku industri kreatif melalui berbagai ide-ide dan gagasan eksploratif.

Untuk mewujudkan hal tersebut, keseluruhan rangkaian acara maupun agenda kegiatan IdeaFest 2022 telah dikurasi oleh jajaran tim ahli dari berbagai bidang. Di antaranya oleh Ketua Aprofi dan Direktur Festival Seni & Desain Kontemporer Indonesia, Edwin Nazir, Head of Program and Communication at Transition Team of Indonesian Museum and Cultural Heritage Public Service Agency, Lalitia, serta praktisi wellness Adjie Santosoputro.

Ketiganya bersama jajaran tim kurasi secara khusus mengkurasi berbagai isu dan fenomena spesifik. Mulai dari seni, perempuan, fesyen, media, periklanan, konten, urban, budaya, dan lain-lain.

Tahun ini, IdeaFest menggandeng sejumlah mitra antara lain Makna, Manual Jakarta, Majelis Lucu Indonesia, Pemimpin.id, Double Deer Group, Utopia, dan 11th Space. Bersama para mitra tersebut, IdeaFest 2022 akan menghadirkan beragam program seperti IdeaTalks, Conference, IdeaFest Music, Hall of Makers, Manual Food Market, Lucu Fest, Lead The Idea, Litter by Litter, Utopia Blok:verse, Reality Re:united, dan Nex Space.

Selain berbagai program tersebut, deretan sosok inspiratif tanah air akan hadir di IdeaTalks dan Conference. Di antaranya Ario Pratomo, Fellexandro Ruby, Cinta Laura Kiehl, Dipha Barus, Andhyta F Utami, Henry Manampiring, dan Dharmaji Suradika. (M-4)