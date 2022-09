Rebut Tab dan Smartwatch dengan Berbagi Kisah Inspiratif

AKTIVITAS di dalam dan luar rumah banyak dijalani perempuan Indonesia. Banyak dari mereka yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan juga melakukan banyak hal untuk berekspresi, dan menjalani kegiatan untuk meraih cita-cita yang diharapkan.

Mendukung hal tersebut, Zinc yang memiliki varian Sampo Anti Ketombe Hijab Active bagi perempuan Indonesia berhijab meluncurkan kampanye bertajuk #HijabCanDoMore. Kampanye ini bertujuan untuk menginspirasi dan menyemangati perempuan Indonesia untuk berbagi kisah mereka dalam melakukan hal yang lebih (DO MORE), berani berbuat lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar, serta menunjukkan ketangguhan para perempuan di Indonesia di segala macam bidang.

“#HijabCanDoMore merupakan bagian dari upaya Zinc untuk mengajak perempuan di Indonesia menjadi inspirasi bagi sesama untuk terus berani berbuat lebih baik dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri di segala bidang,” ujar Steven Sean, Brand Manager Zinc dalam keterangan resmi, Sabtu (24/9).

Untuk mendukung kegiatan ini dan menginspirasi perempuan Indonesia, beberapa nama figur perempuan kenamaan Indonesia dari bermacam bidang akan berbagi kisahnya dalam melakukan hal yang lebih (Do More). Mereka di antaranya adalah Gita Savitri, seorang YouTuber dan penulis Indonesia yang saat ini tinggal di Jerman; Aries Susanti, seorang atlet panjat tebing Indonesia; dan Najla Bisyir, pendiri dessert box ternama Bittersweet by Najla.

Peserta dapat berpartisipasi dalam kampanye ini dengan membagikan kisah #HijabCanDoMore mereka melalui Instagram, serta menyebutkan akun Instagram resmi Zinc. Para pemenang yang beruntung akan mendapatkan berbagai hadiah menarik seperti Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Samsung Galaxy M32, Smartwatch Amazfit Bip 3 dan hadiah menarik lainnya. Kampanye ini akan dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2022. (H-3)