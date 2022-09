Tiktok Perkenalkan Tiktok Now

TIKTOK Now adalah fitur baru dari platform berbagi video pendek Tiktok, yang saat ini sedang dalam tahap uji coba selama beberapa minggu mendatang. Di Indonesia, Tiktok Now dapat diakses dengan mengunduh aplikasi baru Tiktok Now. Di wilayah lain, Tiktok Now terintegrasi dalam aplikasi (in-app) TikTok, dapat diunduh secara terpisah melalui aplikasi baru Tiktok Now, atau tersedia dalam kedua format.

Fitur ini menawarkan ke pengguna dan kreator untuk mengabadikan yang sedang dilakukan melalui kamera depan dan kamera belakang dari perangkat yang digunakan. Pengguna akan menerima permintaan harian untuk merekam video berdurasi 10 detik, ataupun foto, dan membagikannya dengan mudah.

“Tiktok Now dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan privasi komunitas Tiktok. Kreator konten memegang kendali untuk memutuskan siapa yang dapat melihat atau terlibat dengan konten mereka. Mereka dapat memblokir orang lain dan memilih komentar mana yang muncul di konten mereka. Jika seseorang menemukan perilaku yang mereka yakini melanggar Panduan Komunitas, mereka dapat melaporkannya untuk ditinjau,” bunyi pernyataan yang dikutip Media Indonesia di situs resmi Tiktok, Kamis, (21/9).

Jika pengguna berusia di bawah usia 16 tahun membuat akun untuk menggunakan aplikasi Tiktok Now, sama seperti Tiktok, akun mereka akan diatur menjadi akun private secara default. Pengguna yang berusia di bawah 18 tahun tidak akan dapat membagikan konten mereka di laman Explore.

Pengguna berusia antara 13 dan 15 tahun akan memiliki opsi komentar "Hanya untuk Teman" untuk membantu melindungi pengguna dari interaksi yang tidak diinginkan.

Pengguna yang berusia 18 tahun ke atas memiliki setelan berbagi tambahan. Selain berbagi dengan sesama teman, mereka dapat memilih untuk membagikan postingan mereka dengan komunitas Tiktok Now yang lebih luas berdasarkan pengaturan privasi yang telah mereka pilih.

Pengaturan default adalah 'Teman dapat melihat'. Untuk mengubah pengaturan privasi di TikTok Now, pada layar Post, ketuk opsi Teman dapat melihat. Pilih siapa yang ingin kamu berikan izin untuk melihat unggahan Tiktok Now.

Teman dapat melihat memungkinkan siapa pun yang mengikuti dan yang kamu ikuti kembali akan dapat melihat Tiktok Now milikmu. Sementara opsi Semua Orang, berarti siapa pun yang berada di wilayahmu dapat melihat unggahan Tiktok Now milikmu. Tiktok Now akan diluncurkan di seluruh dunia selama beberapa minggu mendatang. (M-1)