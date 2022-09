Miracle In Cell No 7 Adakan Nonton Bareng Anak Yatim Gratis

Film Miracle In Cell No 7 mengadakan sebuah acara nonton bareng bersama anak yatim diseluruh Indonesia. Acara ini sebagai bentuk rasa berbagi kebahagian karena film ini sudah mencapai lebih dari 3,5 juta penonton.

Acara ini membuka kesempatan seluasnya kepada para anak yatim yang tergabung dalam yayasan agar juga dapat menikmati kisah bapak Dodo dan Tika di balik jeruji sel no 7.

Pemeran tokoh Dodo dalam film ini, Vino G Bastian mengaku sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman yatim." Senang ya, bisa berbagi dengan teman-teman yatim yang ada diseluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk kita semua," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pemeran tokoh Japra, Indro Warkop." Saya ucapkan terimakasih kepada Falcon Pictures yang sudah memberikan teman-teman yatim untuk kesempatan menonton film Miracle In Cell No 7 secara gratis," jelasnya.

Sementara itu, Tora Sudiro mengungkapkan juga rasa bahagianya dengan adanya nobar film Miracle In Cell No 7 dengan anak yatim." Mudah-mudah nanti teman-teman yatim yang menonton film Miracle In Cell bisa terhibur dengan acara ini," ungkapnya.

Bagi yayasan yatim maupun yatim piatu, yang ingin nonton bareng film Miracle In Cell No 7 gratis, bisa di cek melalui akun sosial media resmi Falcon Pictures. (OL-12)