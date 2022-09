Ryu Jun Yeol dan Jeon Yeo Been akan Bawakan Upacara Pembukaan BIFF 2022

AKTOR Korea Selatan Ryu Jun Yeol dan Jeon Yeo Been akan menjadi pembawa acara upacara pembukaan Busan International Film Festival (BIFF), yang akan berlangsung di Busan Cinema Center, 5 Oktober 2022.

Disiarkan Soompi, Rabu (14/9), kedua aktor tersebut memiliki hubungan baik dengan BIFF.

Film Ryu Jun Yeol, Glory Day, masuk dalam kategori Korean Film Today-Panorama pada BIFF ke-20, sedangkan Jeon Yeo Been memenangkan Artis Tahun Ini lewat After My Death pada BIFF ke-22.

Setelah melakukan debutnya melalui Socialphobia pada 2015, Ryu Jun Yeol menerima pengakuan publik atas kemampuan aktingnya yang solid.

Dia aktif memerankan karakter unik di serial drama Reply 1988 dan Lucky Romance serta film Dokjeon dan A Taxi Driver.

Ryu Jun Yeol juga menunjukkan transformasi aktingnya dengan memainkan peran Moo Reuk dalam Alienoid,, yang dirilis pada Juli 2022.

Jeon Yeo Been, yang dipuji oleh media dan kritikus karena kemampuan aktingnya yang luar biasa dalam film After My Death, menyapu penghargaan di berbagai festival film besar.

Aktris itu secara bertahap membangun filmografinya dengan menunjukkan berbagai aspek dirinya melalui drama Night in Paradise, Melo Is My Nature, Vincenzo, dan banyak lagi.

Menjelang perilisan drama mendatangnya A Time Called You, Jeon Yeo Been juga akan menyapa penonton melalui Glitch, yang diundang ke bagian On Screen di BIFF tahun ini.

Festival Film Internasional Busan ke-27 akan dimulai tanpa pembatasan ketat covid-19 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Festival ini akan diadakan di Busan Cinema Center selama 10 hari berturut-turut, dimulai dengan upacara pembukaan pada 5 Oktober 2022. (Ant/OL-1)