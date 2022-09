Zendaya dan Jean Smart Memenangkan Emmy untuk Aktris Terbaik

Zendaya memenangkan Emmy Awards ke-74 untuk aktris terbaik pada kategori serial drama lewat perannya di serial Euphoria. Kemenangannya juga sekaligus menjadikan aktris kulit hitam pertama yang memenangkan aktris terbaik Emmy dua kali. Kemenangan pertamanya pada 2020, juga lewat Euphoria.

Kemenangan ini juga menjadikannya aktris termuda yang meraih dua piala Emmy. Pada tahun ini, ia mengalahkan Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve), dan Reese Witherspoon (The Morning Show).

"Keinginan terbesar saya untuk Euphoria adalah bisa membantu menyembuhkan orang, dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berbagi cerita dengan saya,” kata Zendaya dalam pidatonya saat menerima piala Emmy di Microsoft Theater, pada (13/9) waktu Indonesia, dan disiarkan lewar NBC.

Sementara itu, penerima aktris terbaik untuk kategori serial komedi dimenangkan Jean Smart. Lewat perannya di serial Hacks. Ia bersaing dengan Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Elle Fanning (The Great), dan Issa Rae (Insecure).

Ini merupakan kemenangan kedua beruntun bagi Smart. Sebelumnya ia memenangkan Emmy untuk aktris terbaik pada tahun lalu. Kemenangan itu juga diraih berkat perannya di Hacks. Total, selama kariernya, Smart telah menerima 12 nominasi Emmy dengan lima berbuah kemenangan. (OL-12)