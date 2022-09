Film The Invitation, Petaka Undangan Penuh Darah dari Keluarga Vampir

The Invitation merupakan film bergenre horror-thriller garapan sutradara Jessica M Thompson. Pada film berdurasi 1 jam 44 menit ini, sang sutradara dan penulis skenario Blair Butler berupaya merevitalisasi kiasan film horor lawas mengenai vampir dengan sentuhan adegan menegangkan, permainan suara yang mengagetkan, hingga alur cerita yang menyentuh permasalahan ras, posisi kelas dan hak istimewa seorang pria beristri 3.

Menawarkan banyak adegan yang mencekam dan penuh dengan darah, "The Invitation" berkisah tentang sebuah keluarga bangsawan Inggris yang ingin memperpanjang perjanjian dengan kaum vampir dengan menumbalkan seorang wanita. Mereka rela memberikan anak perempuan yang ada dalam keluarga untuk dijadikan pengantin dari si vampir demi mendapat kekayaan dan kekuasaan.

Pada awal film, para penonton akan disuguhkan pada dinamika kehidupan harian dari seorang wanita muda bernama Evelyn Jackson atau Evie, dia merupakan anak yatim-piatu yang baru saja ditinggal mati ibunya dan harus menjalani kehidupan sebatang kara tanpa keluarga di kota New York.

Evie merupakan seorang mahasiswa seni berjiwa bebas yang senang bersentuhan dengan aktivitas pahat keramik dari tanah liat. Untuk menghidupi dirinya, dia juga berkerja sebagai seorang pelayan paruh wakru di sebuah restoran.

Film yang diadaptasi dari novel terlaris berjudul "The Bride of Dracula" karya penulis kenamaan Irlandia, Bram Stoker terbitan tahun 1960 ini pada awal cerita menyuguhkan perjalanan seorang Evie yang dimulai dari rasa penasarannya mengenai latar belakang dan silsilah keluarganya.

Evie pun beraksi nekat mencari tahu dengan melakukan tes DNA. Beberapa hari kemudian, hasil tes itu membawa Evie bertemu dengan Oliver Alexander salah satu anggota keluarga yang mengaku sebagai sepupunya dan sudah lama mencari Evie. Oliver pun tak segan mengundang Evie untuk menghadiri sebuah acara pernikahan sekaligus berkenalan dengan keluarga barunya yang bermukim di wilayah Inggris, tanpa ragu Evie langsung menerima undangan yang akan menjadi petaka bagi dirinya.

Meski alur cerita The Invitation terasa lambat dalam memasuki inti cerita, namun para penonton akan dimanjakan dengan visualisasi kehidupan mewah pada sebuah kastil tua penuh misteri bernuansa klasik, dengan beberapa bidikan eksterior menyerupai model miniatur yang dibangun dengan balok lego. Belum lagi fesyen dan budaya kehidupan bangsawan yang tampak begitu elegan.

Evie terpesona dengan nuansa khas perkebunan yang ia lihat dan bertemu dengan seorang pria bernama Walter DeVille yang menawan. Namun, di situ pula ia menjumpai hal-hal aneh, terutama ketika kepala pelayan yang menyeramkan, Mr. Field (Sean Pertwee), memperingatkan Evie agar tidak memasuki ruangan perpustakaan.

Saat malam hari tiba, Evie penasaran dan turun ke lantai bawah untuk menghadiri pesta topeng. Di situ, Walter tiba-tiba mengumumkan pernikahannya dengan Evie secara sepihak. Ternyata Evie adalah tumbal yang akan dimanfaatkan untuk meneruskan riwayat keluarga vampire De Ville.

Perjamuan itu dimulai dengan pembantaian seorang pelayan yang darahnya diminum sebagai ucapan selamat oleh para tamu. Sejak saat itu, Evie mengetahui De Ville dan seluruh penghuni kastil itu adalah vampir kejam yang berambisi untuk menguasai dunia dan hidup kekal berlimpah kekayaan. Ia pun berencana menggagalkan pernikahannya dengan Walter.

Sepanjang film, "The Invitation" menyuguhkan berbagai adegan jump scare, darah, dan hardcore namun tidak sampai membuat kita stress menontonnya.

Thompson dan Butler sangat cerdas dalam meramu klimaks film ini.

Para penonton sama sekali tidak diberi petunjuk jelas apa yang akan diperbuat Evie untuk menggagalkan misi kejam tersebut dan melarikan diri dari kastil De Ville. Perjuangan Evie yang penuh lika-liku dan mendebarkan itu membuat penonton ikut terpacu adrenalin dengan beberapa adegan kejam dan rasa takut yang dialami sang tokoh utama.

Film yang sedang tayang di bioskop sejak 7 September ini melibatkan beberapa aktor ternama, antara lain Nathalie Emmanuel yang berperan sebagai Evelyn atau Evie Jackson, Thomas Doverty sebagai Walter DeVille, Stephanie Corneliussen sebagai Viktoria, Alana Boden sebagai Lucy, Courtney Taylor sebagai Grace, Hugh Skinner sebagai Oliver Alexander. (M-2)