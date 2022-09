Jangan Sampai Salah Kostum, Begini Tips Memilih Busana

Busana atau baju bukan sekadar penutup tubuh. Banyak unsur dan filosofi di dalamnya. Oleh karena itu, menurut desainer Amy Atmanto, memilih busana tidak bisa sembarangan. Bisa saja seseorang membeli baju dari sebuah brand ternama bahkan sudah bertaraf internasional. Namun, menurut dia, jika hanya melihat brandnya saja tanpa melihat apakah busana tersebut relevan model atau pun stylenya, akan sia-sia karena tidak tepat. “Apalagi jika tidak sesuai dengan tema acaranya. Bahasa awamnya Saltum, salah kostum", ujar Amy, belum lama ini.

Sebagai desainer, Amy kerap mendapatkan pertanyaan dan memberikan nasihat profesionalnya seputar busana. "Saya sering mendapatkan pertanyaan, bagaimana pilihan busana agar sesuai dengan dress-code untuk kegiatan resmi, agar tidak salah kostum.”

Jika mendapatkan pertanyaan seperti ini, ia menyarankan mereka yang ingin memilih atau pun membuat busana untuk acara resmi sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya.

"Konsultasikan pada ahlinya karena banyak unsur dan filosofi yang harus dilihat saat akan membuat baju. Tak hanya bagus dilihat saja tapi juga fungsi dan kapasitas baju tersebut untuk digunakan di acara apa dan akan bertemu dengan siapa," ujar Amy, yang kebaya rancangannya dikenakan Yenny Wahid pada Upacara 17 Agustus 2022 di Istana Negara.

Perempuan yang juga penerima Anugrah Best Indonesian Designer - Lifestyle Fashion Award on Inspiring The Indonesian Fashion Industry dari salah satu televisi swasta ini, berkomitmen melestarikan dan mengembangkan busana kebaya sebagai salah satu aset nasional bangsa, banyak dipakai oleh para perempuan dari berbagai kalangan. (M-4)