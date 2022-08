Enam Desainer Indonesia Bersiap Tampil di New York Fashion week 2023

PANGGUNG New York Fashion Week (NYFW) akan kembali menampilkan koleksi busana karya desainer-desainer Indonesia. Melalui peragaan bersama yang diberi nama Indonesia Now, para desainer akan mempresentasikan rancangan mereka di NYFW 2023 The Show yang akan dilaksanakan di Springs Studios, New York, pada 11 September 2022 mendatang.

The Show merupakan bagian atau peragaan busana yang merupakan salah satu rangkaian resmi dari NYFW. Di panggung tersebut nanti enam desainer dan jenama asal Indonesia akan menampilkan karyanya.

Keenam desainer dan jenama yang akan tampil ialah Spous by Priyo Oktaviano, Heaven Lights, Alleira Carys Cares X Amero Jewellery, Suedeson by Kimberly Tandra, Coreta Louise, dan Vivi Zubedi. Penampilan mereka akan didukung dengan tata rias dari Polka Cosmetics.

Mereka akan mempresentasikan koleksi siap-pakai yang terinspirasi dari kekayaan kriya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing desainer dan jenama akan memamerkan sepuluh tampilan di atas panggung The Show NYFW.

Desainer ternama Priyo Oktaviano kali ini akan membawa jenama miliknya, Spous. Koleksi dari Spous yang akan ditampilkan bertema Childhood Reminiscence. Terdiri atas busana-busana bergaya kasual, ceria, dan kaya warna.

“Kali ini saya bawa second line saya Spouse untuk market yang lebih muda. Koleksinya bersifat dinamis, banyak mix and match yang sangat lekat dengan ingatan masa kecil yang riang dan penuh warna,” ujar Priyo, dalam jumpa pers, di Senayan, Jakarta, Kamis, (25/8).

Pada koleksi Childhood Reminiscence, Priyo menghadirkan desain busana yang lebih nyaman untuk digunakan sehari-hari. Seperti potongan loose dan boxy.

“Meski lebih kasual dan playful saya tetap menghadirkan wastra nusantara berupa tenun ikat Bali, Kediri, dan beberapa wastra nusantara lain di setiap tampilannya,” ujar Priyo.

Berbeda dengan Priyo, desainer Vivi Zubedi hanya akan berperan sebagai pendamping untuk karya para pegiat UMKM di Banjarbaru. “Jadi saya hanya mendampingi sebagai volunter,” ujar Vivi.

Tahun ini merupakan kali keempat bagi Vivi terlibat di panggung rangkaian acara NYFW. Seperti biasanya, ia juga akan menampilkan kekayaan wastra. Tahun ini ia dan para desainer dari UMKM di Banjarbaru akan menghadirkan desain pakaian yang dibuat dari kain asal Kalimantan, salah satunya kain bermotif Sasirangan.

Sementara itu, keempat desainer dan jenama lain yang akan tampil di NYFW 2022 juga telah menyiapkan sepuluh tampilan karya mereka. Heaven Lights akan menampilkan koleksinya bertajuk Tanah Kita Papua. Sesuai namanya, desainnya akan menyoroti keindahan alam Papua pada koleksinya.

Kemudian Alleira Batik, akan dengan Carys Cares dan Amero Jewellery. Ketiganya membentuk nama Alleira Carys Cares X Jewellery. Koleksi yang akan ditampilkan bertema Paradise. Busana pada koleksi Paradise merupakan hasil lukisan tangan anak-anak down syndrome. Koleksi Batik Alleira kali ini juga akan mempertunjukkan batik bermotif nuansa hias khas Pulau Dewata, Bali.

Selanjutnya Kimberly Tandra akan menjadi desainer termuda dari Indonesia yang tampil di NYFW 2023. Ia akan membawa koleksi dengan tema yang terinspirasi dari budaya Maluku dan Jawa Timur.

Nama terakhir yang akan tampil di NYFW 2023 adalah Coreta Louise. Kali ini akan mengangkat tema Sea Reflection From The Sea to The City. Koleksinya akan menampilkan busana dengan motif-motif batik yang terinspirasi dari keindahan bawah laut, khususnya Bunaken, Sulawesi Utara. (M-1)