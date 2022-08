Timex Berkolaborasi dengan Seniman asal Yogyakarta

JENAMA jam tangan Timex secara resmi merilis kolaborasi terbaru bersama seniman Indonesia, Uji Handoko Eko Saputro alias Hahan. Jam tangan tersebut mengusung tema Silent Operation, yang mengadopsi karya Hahan, Silent Operation: Sign study based on the formula of contemporary (visual) art 2018–2019.

Koleksi Silent Operation saat ini menjadi bagian dari koleksi permanen Galeri Nasional Canberra, Australia. Peluncuran ini bertepatan dengan partisipasi Hahan di Art Jakarta 2022

Silent Operations merupakan proyek ambisius Hahan bersama Adi Kusuma alias Umma Gumma.

Konsep Silent Operations menawarkan sentuhan kontemporer dengan instalasi lampu neon di bagian dalam dan aplikasi permainan interaktif pada bagian luar.

Silent Operations menggambarkan hubungan tiada akhir dan rumit antara visi, komitmen hingga kepercayaan diri untuk menggapai kesuksesan di dunia seni. Karya seni silent operations tertanam pada bagian dial Timex yang semakin menambah kharisma di pergelangan tangan.

Hahan, seniman asal Yogyakarta menyambut hangat ajakan kolaborasi dari Timex untuk meluncurkan jam tangan edisi terbatas. Dia mengungkapkan "Saya punya keinginan menyebarluaskan akses dan gagasan pada karya-karya saya, sehingga tidak hanya eksklusif berada di ruang galeri, art fair maupun museum saja. Bagi saya barang keseharian seperti jam tangan juga penting untuk menyebarkan gagasan.

Brand Executive Timex Indonesia Arista Surwiyanta mengatakan, "Kolaborasi Timex bareng Hahan mengandung makna spesial bagi kita semua untuk menyebarluaskan makna seni kepada publik melalui medium yang berbeda dan dekat dengan keseharian kita. Karya Hahan ini menunjukkan bahwa waktu memegang peranan penting dalam mewujudkan sebuah kesuksesan, menjadikan Silent Operation bagian yang sempurna untuk kolaborasi ini bersama Timex."

Jam Tangan Timex X Hahan memiliki lebar case 40 mm dengan bahan alumunium, berwarna warna hitam. Ditunjang dengan lensa akrilik, dengan penggerak quartz analog, serta ketahanan air hingga 30 meter. Ditambah lagi, fitur jam tangan ini mengandalkan Indiglo yang membuat jam tetap menyala di kondisi gelap.

Jam tangan ini dibandrol dengan harga Rp. 2.299.000, dan tersedia secara luring di Official Store Timex di Grand Indonesia Jakarta, AEON Mall BSD Tangerang, dan Supermall Pakuwon Surabaya dan Official Store The Watch Co. di Pondok Indah Mall 2, Level 21 Bali, Centre Point Medan, Lippo Mall Puri, Kota Kasablanka, Neo Soho, Sun Plaza Medan, Summarecon Mall Bekasi, Hartono Mall Jogja, dan 23 Paskal Bandung.

Selain itu, produk kolaborasi ini juga akan hadir secara daring di laman daring termasuk di saluran official shop The Watch Co. di Tokopedia, dan Shopee. (RO/OL-1)