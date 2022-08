Fire & Ice Facial Hadir di Indonesia

SETELAH kurang lebih satu tahun memenuhi kebutuhan

perawatan kulit di dalam negeri, iS Clinical produk perawatan kulis asal Amerika Serikat, secara resmi mengumumkan kehadirannya di Indonesia, pekan lalu, di Jakarta.

Produk perawatan kulit yang didirikan pada 2002 oleh ahli biokimia Bryan Johns dan Alex Call ini merupakan bagian dari Innovative Skincare dengan mengedepankan bahan-bahan murni yang divalidasi secara klinis dalam tiap rangkaian produknya.

Menurut Manager of International Business Strategy and Development Innovative Skincare, Mark Perez-Nelson, produk perawatan kulit mewah yang banyak digunakan oleh kalangan selebritas di AS itu memang diperuntukan bagi kalangan menengah ke atas. “Dengan pengalaman selama bertahun-tahun di bidang perawatan kulit, kami memastikan bahwa Innovative Skincare melalui iS Clinical akan selalu menghadirkan produk-produk teruji klinis yang mampu meningkatkan kesehatan fisik dan emosional setiap orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia,” jelasnya pada

acara peluncuran produk, di Grand Ballroom Hotel Langham Jakarta, Jumat (12/8).

Lebih lanjut, Mark Perez-Nelson mengatakan, pada 2021 salah satu dari rangkaian produknya, yakni iS Clinical Cleansing Complex meraih penghargaan Anti-Aging Awards dari Harper’s Bazaar karena memiliki kandungan kulit pohon Willow putih yang mampu membantu pengelupasan kulit dengan lembut dan membersihkan minyak yang menyumbat pori-pori.

Sementara itu, Executive Director International Sales dari Innovative Skincare, Katherine Medina, mengatakan, produk perawatan kulit tersebut masuk dalam kategori cosmeceutical, yakni perawatan kulit dengan tingkat farmasi yang sudah terdaftar oleh FDA (Food and Drug Administration) di Amerika Serikat serta BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di Indonesia.

“Rangkaian produk perawatan kulit yang kami miliki dibuat hanya dari bahan botani alami terkuat dan paling murni yang diekstraksi memenuhi kualitas farmasi. Kami mengembangkan dan memproduksi formula di laboratorium kami sendiri di kantor pusat perusahaan yang berlokasi di area Los Angeles," imbuhnya.

Medina menambahkan, pihaknya juga menggandeng jajaran dokter spesialis ternama, seperti Miss Sherina Balaratnam, yaitu salah satu dari lima dokter dermal filler treatment terbaik di Inggris.

Hasilnya, sambungnya, lahirlah treatment spesial yang disebut Fire &

Ice, yang mana produk-produk rangkaian perawatan ini menjadi pilihan untuk spa medis, profesional estetika, dan dokter kulit di seluruh dunia.

Fire & Ice

Medina menambahkan, perawatan klinis Fire & Ice dirancang untuk membantu menyamarkan garis halus dan kerutan di wajah, meningkatkan regenerasi sel, dan membantu mengatasi permukaan kulit yang tidak merata. Mengkombinasikan intensive chemical peeling dan mild facial, iS Clinical memungkinkan penggunanya untuk memiliki kulit terbaikmelalui perawatan dua masker profesional ini, fire and ice masque.

Fire masque memiliki kandungan AHA, ekstrak teh hijau, retinol, dan juga vitamin B3 yang mampu memperbaiki tekstur kulit serta mempercepat pertumbuhan sel kulit baru. Sedangkan ice masque mengandung sodium hyaluronate, lidah buaya, dan berbagai antioksidan seperti ekstrak daun teh hijau, biji anggur, rosemary, dan licorice (akar manis) yang diformulasikan secara khusus untuk melembabkan, mencerahkan sekaligus menenangkan wajah yang iritasi.





Sementara itu, dokter Sherina Balaratnam, mengatakan, sebagai dokter bedah dan medis kosmetik, ia melihat bahan-bahan yang dihadirkan iS Clinical melalui rangkaian produknya memenuhi banyak checkbox, baik untuk kebutuhan praktik dan pasien yang ditanganinya. "Komitmen perusahaan ini untuk terus memajukan ilmu kesehatan kulit sejalan dengan usaha yang saya lakukan selama ini,” ujarnya. (M-1)