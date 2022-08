Selain Film Nana, Prime Video Umumkan Katalog Konten Indonesia Lainnya

Hari ini sutradara Kamila Andini mengumumkan film terbarunya, Nana (Before, Now & Then) secara resmi rilis di platform OTT Prime Video. Film pemenang silver bear untuk kategori pemeran pendukung (dimenangkan Laura Basuki) itu bisa disaksikan mulai 1 Agustus.

“Nikmat rasa di hati, akhirnya pertemuan Nana dengan kalian bisa terjadi. Sudah saatnya kalian menjadi saksi perjalanan Nana menemukan makna kebebasannya sendiri,” tulis Kamila Andini di akun Instagramnya, Senin, (1/8).

Nana baru-baru ini juga memenangkan jury prize di kategori international competition di Brussels International Film Festival 2022.

Sementara itu, melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Prime Video juga akan menyuguhkan film Indonesia lain. Termasuk film yang ditulis Kamila Andini lainnya berjudul Seasons in Java produksi Four Colour Films. Film Seige At Thorn High dari Come & See Pictures yang disutradarai oleh Joko Anwar juga masuk sebagai katalog film orisinal Amazon Prime Video Indonesia.

“Kami senang dapat meningkatkan investasi kami di Prime Video untuk para pengguna di Indonesia dan Asia Tenggara. Mulai dari konten lokal khusus untuk pengguna Indonesia hingga pengalaman pengguna yang terlokalisasi, serta awal dari berbagai kampanye pemasaran lokal,” ujar Josh McIvor, director of International Expansion, Prime Video dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin (1/8).

“Investasi kami di Indonesia merupakan langkah signifikan untuk mencapai rencana kami yang lebih luas di Asia Tenggara dan ambisi kami untuk menjadi layanan streaming global yang paling lokal,” lanjutnya.

Menambah tiga katalog film itu, Prime Video orisinal Indonesia juga akan menghadirkan Comedy Island: Indonesia, yakni acara tantangan komedi improvisasi situasional. Dalam tayangan ini, delapan komedian dan pemain terdampar di pulau terpencil, dan tanpa disadari, dipaksa untuk mengambil bagian dalam permainan peran yang aneh untuk menghibur penduduk setempat.

Saat ini, Prime Video menawarkan harga berlangganan Rp59 ribu per bulan, dan memberikan masa uji coba gratis selama sepekan. (M-2)