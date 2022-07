Eropa Mendominasi Restoran Terbaik di Dunia

Pekan lalu, CNN kembali melansir daftar 50 restoran terbaik di dunia. Meneruskan kejayaan tahun lalu, restoran di ibu kota Denmark, Kopenhagen, kembali meraih peringkat teratas.

Tahun lalu, negara di Eropa itu berhasil menempati peringkat pertama dan kedua melalui restoran Noma dan Geranium. Tahun ini, posisi Noma digantikan Geranium. Artinya ini adalah tahun kedua bagi restoran di Kopenhagen, duduk di posisi pertama.

Restoran Geranium menyajikan menu ala Skandinavian tanpa daging di lingkungan yang tidak biasa, yakni di lantai delapan stadion sepak bola nasional Denmark.

Geranium dikelola langsung oleh koki pertama di Denmark yang mendapatkan bintang tiga Michelin, Chef Rasmus Kofoed, yang selalu menyajikan menu lezat nan estetis tanpa daging.

Uniknya, restoran itu hanya beroperasi selama empat hari dalam seminggu. Hal itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan para pekerja.

Sebagian besar restoran di penjuru dunia yang masuk dalam daftar tersebut didominasi oleh deretan negara di Eropa, termasuk Italia dan Spanyol.

Selebihnya, daftar diisi oleh sejumlah negara di benua Amerika dan Asia. Salah satu restoran di Cape Town, Afrika Selatan juga masuk dalam daftar.

Bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, Indonesia belum berhasil untuk masuk dalam daftar ini. Namun, restoran dari kawasan Asia Tenggara seperti Thailand berhasil masuk dalam daftar ini.

Berikut ini daftar Lengkap Restoran Terbaik di Dunia 2022:

1. Geranium (Kopenhagen, Denmark)

2. Central (Lima, Peru)

3. Disfrutar (Barcelona, Spanyol)

4. Diverxo (Madrid, Spanyol)

5. Pujol (Kota Meksiko, Meksiko)

6. Asador Etxebarri (Axpe, Spanyol)

7. A Casa do Porco (So Paulo, Brasil)

8. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

9. Quintonil (Kota Meksiko, Meksiko)

10. Le Calandre (Rubano, Italia)

11. Maido (Lima, Peru)

12. Uliassi (Senigallia, Italia)

13. Steirereck (Wina, Austria)

14. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

15. Reale (Castel di Sangro, Italia)

16. Elkano (Getaria, Spanyol)

17. Nobelhart & Schmutzig (Berlin, Jerman)

18. Alkemis (Kopenhagen, Denmark)

19. Piazza Duomo (Alba, Italia)

20. Den (Tokyo, Jepang)

21. Mugaritz (San Sebastian, Spanyol)

22. Septime (Paris, Prancis)

23. Jane (Antwerp, Belgia)

24. Ketua (Hong Kong)

25. Frantzén (Stockholm, Swedia)

26. Restoran Tim Raue (Berlin, Jerman)

27. Hof van Cleve (Kruishoutem, Belgia)

28. Clarence (Paris, Prancis)

29. St. Hubertus (San Cassiano, Italia)

30. Florilege (Tokyo, Jepang)

31. Arpège (Paris, Prancis)

32. Mayta (Lima, Peru)

33. Atomix (Kota New York)

34. Hiša Franko (Kobarid, Slovenia)

35. Klub Cengkih (London, Inggris)

36. Odette (Singapura)

37. Fyn (Cape Town, Afrika Selatan)

38. Jordnær (Kopenhagen, Denmark)

39. Sorn (Bangkok, Thailand)

40. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Swiss)

41. La Cime (Osaka, Jepang)

42. Quique Dacosta (Dénia, Spanyol)

43. Boragó (Santiago, Chili)

44. Le Bernardin (Kota New York)

45. Narisawa (Tokyo, Jepang)

46. Belcanto (Lisbon, Portugal)

47. Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)

48. Leo (Bogotá, Kolombia)

49. Ikoyi (London, Inggris)

50. SingleThread (Healdsburg, California)

