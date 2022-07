Aeluna Ajak Perempuan Tampil Lebih Percaya Diri

Banyak beauty brand saat ini yang melibatkan peran perempuan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, brand di Indonesia yang berfokus dalam mendukung pemberdayaan perempuan masih terbilang langka. Berdiri sejak tahun 2021 lalu, Aeluna hadir secara resmi sebagai sebuah brand yang tidak hanya menghadirkan produk perawatan dan kecantikan, namun juga mengedepankan nilai-nilai pemberdayaan perempuan.

Melalui acara peluncuran bertajuk Glow The Outer You, Shine The Inner You, tidak hanya hadir memperkenalkan produknya, Aeluna juga menyampaikan aspek-aspek baru kecantikan bagi perempuan dengan mengedepankan nilai-nilai positif seperti di antaranya diversity, caring, dan confidence di samping nilai-nilai kecantikan lainnya seperti elegant, integrity, dan passionate. “Melalui nilai-nilai tersebut, kami ingin membawakan pesan positif serta mengajak para perempuan untuk lebih percaya diri. Kami ingin merangkul ketidaksempurnaan dan mendorong kecantikan yang autentik dari setiap perempuan,” ujar Almiranti Fira, CEO & Co-Founder Aeluna,. melalui keterangan resminya yang diterima Media Indonesia, Senin (25/7)

Pemahaman tentang kecantikan tersebut juga dituangkan dalam kata Aeluna itu sendiri, yang diambil dari dua kata Aelia yang berarti matahari dan Luna yang berarti bulan. “Keduanya merepresentasikan kecantikannya masing-masing, sama seperti setiap perempuan yang memiliki kecantikan mereka masing-masing dan tidak bisa disamaratakan,” Fira menambahkan.

Tren kecantikan beberapa tahun ke belakang tidak jarang menampilkan model yang tampak sempurna, dari kulit yang bebas noda, hingga alis yang sempurna. Namun, saat ini tren kecantikan sudah mengalami pergeseran bahwa cantik tidak selalu tentang penampilan, melainkan kesehatan yang menjadi lebih penting. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Watsons terhadap 11.000 perempuan dengan usia di bawah 45 tahun di Asia dan Eropa mendapatkan 82% di antaranya menyatakan bahwa kesehatan merupakan faktor utama yang menjadikan seorang perempuan itu cantik. “Selaras dengan tagline kami yang juga menjadi tema acara hari ini, yaitu Glow the Outer You, Shine the Inner You kami ingin mengajak dan mendukung semua perempuan untuk tampil cantik baik dari luar dan dan dari dalam,” jelas Nadya Aqilla selaku CMO & Co-Founder Aeluna.(RO/M-4)