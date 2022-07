Andre Dinuth Bawakan Materi Album Instrumental Terbarunya di Jazz Gunung Bromo 2022

Bermain dengan karya solonya, membuat Andre Dinuth antusias kembali ke Jazz Gunung Bromo tahun ini. Pada edisi ke-14 Jazz Gunung Bromo, sang gitaris akan membawakan karya solo instrumentalnya, termasuk materi anyar dari album ketiga mendatang.

“Jazz Gunung menjadi salah satu tempat mengekspresikan dan menikmati merdunya jazz di lanskap gunung. Terhormat bisa hadir di sini meramaikan edisi tahun ini. Terlebih karena membawakan album solo saya, instrumenta lagi,” kata Andre saat ditemui Media Indonesia di amfiteater Jiwa Jawa Bromo usai cek tata suara, Sabtu, (23/7).

Bagi Andre, yang kini sudah memiliki dua album instrumental solonya, Andre Dinuth (2014) dan Here With You (2016), karya-karya instrumental memang punya pasar yang niche. Tapi ada beberapa siasat untuk bisa menembus ruang dan audiens. Salah satunya berkolaborasi dengan instrumen lain, di antaranya instrumen musik tradisi.

“Jadi saya membawakan dari dua album terdahulu termasuk ada juga dari album ketiga. Di album ketiga nanti yang semoga sudah bisa rilis di akhir tahun atau awal tahun, tentunya masih dengan instrumen gitar. Tapi dari materi yang sudah direkam, ada juga kolaborasi dengan musikus Sasando. Jadi ada unsur musik tradisi Timur juga,” jelas Andre.

"Aku bilang jazz itu tidak hanya berupa harmoni dan struktur. Tapi juga menembus ruang genre. Dengan harmoni kita bisa berkolaborasi dengan instrumen etnik, diatonik. Jadi sangat luas dan sebebas-bebasnya berdialog dalam ritme itu dengan karakter masing-masing. Misal pakai instrumen gamelan, bisa diimprovisasikan bareng ritme jazz fusion. Sangat luas ruang kolaborasinya," sambungnya.