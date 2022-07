Ini Kebiasaan Minum Kopi yang salah Menurut Sains

Ada banyak manfaat kesehatan dari minum kopi secara teratur. Tetapi jika tidak berhati-hati dengan kebiasaan itu, secangkir kopi mungkin berbahaya bagi kesehatan Anda. Penelitian juga mempelajari kebiasaan minum kopi yang bisa memperpendek hidup. Berikut beberapa kebiasaan minum kopi yang buruk bagi kesehatan, seperti dikutip dari situs Eat This, Not That, Jumat (22/7).

1. Terlalu banyak konsumsi kopi

Sebuah studi sebelumnya yang mengevaluasi 40.000 orang dewasa memperhatikan bahwa minum lebih dari empat cangkir kopi sehari dapat memiliki efek negatif pada umur seseorang. Namun, para ilmuwan yang menulis penelitian tersebut mencatat bahwa minum 28 cangkir seminggu baik-baik saja (tepatnya 4 cangkir setiap hari dalam seminggu), tetapi minum lebih dari itu dapat mengakibatkan konsekuensi negatif dalam hal umur panjang.

2. Terlalu banyak gula

Penelitian menunjukkan mengonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan kematian dini. Ini bukan karena kegemukan atau penambahan berat badan, tetapi fakta bahwa gula dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat menjadi gejala gula darah tinggi dan apabila dibiarkan, dapat meningkatkan risiko diabetes.

3. Krimer yang terlalu banyak

Memilih untuk menggunakan setengah atau sedikit susu (atau bahkan susu almond) akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada krimer kopi manis. Namun, jika Anda lebih menyukai rasa kopi yang lebih manis, berhati-hatilah saat mengukur jumlah krimer yang Anda masukkan ke dalam cangkir.

4. Terlalu berkomitmen untuk kopi tanpa kafein.

Sebuah studi yang diterbitkan oleh jurnal Longevity & Healthspan mengatakan kafein benar-benar dapat membantu memperpanjang rentang hidup Anda, meningkatkan kesehatan, dan menunda penyakit terkait usia seperti Alzheimer. Itu karena kafein sebenarnya dapat membantu dengan pembatasan diet dan mengurangi sinyal insulin.

Berhati-hatilah dengan berapa banyak kafein yang Anda konsumsi. Situs kesehatan, Healthline melaporkan bahwa mengonsumsi lebih dari 1.000 miligram kafein sehari dapat menyebabkan efek negatif pada tubuh, termasuk peningkatan kecemasan, insomnia, dan masalah pencernaan. (M-4)