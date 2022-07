Kampanye Ulos dari Bali

THE Apurva Kempinski Bali melanjutkan program kampanye keragaman budaya, 'Unity in Diversity' di tahun 2022 bertajuk 'Sumatra: The Island of Gold'. Setelah sebelumnya mengangkat keindahan dari Nusa Tenggara, pekan lalu The Apurva mengangkat keindahan budaya Sumatra.

Totalnya ada tujuh budaya yang diangkat The Apurva dalam programnya, di mana kelima budaya lainnya adalah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Untuk kampanye budaya Sumatra, The Apurva menggandeng desainer yang fokus mengolah ulos, Torang Sitorus.

"Sebagai bentuk apresiasi hotel tersebut atas warisan budaya suku batak serta karya seni Indonesia, kami ingin memperkenalkan budaya dari sisi Toba dan Ulos agar publik internasional mengetahui bahwa Indonesia itu kaya, tidak hanya Bali tapi ada Sumatra Utara yang mewakili Pulau Sumatra," jela Danti Yuliandari selaku Director of Marketing The Apurva Kempinski Bali, pada acara konfrensi pers daring campaign program 'Unity in Diversity' bertajuk 'Sumatra: The Island of Gold' pada Senin, (18/7).

Kerjasama ini diwujudkan dalam peragaan busana bertajuk Magnificent Toba for The World a Masterpiece by Torang Sitorus. Bagi Torang, program "United in Diversity" ini membuka kesempatan dirinya untuk menciptakan kolaborasi budaya Indonesia dengan mengakulturasi ulos dengan jenis wastra Nusantara lainnya.

"Kain Ulos sangat mungkin sekali dipakai bersamaan dengan kain dari daerah lain. Sekarang ini kita sudah tidak bisa dikotak-kotakan lagi dengan pasar global sekarang yang sudah sangat terbuka," kata Torang yang sekaligus merayakan 20 tahun ia berkarya lewat peragaan itu.

The Apurva Kempinski Bali juga mengajak setiap tamu yang datang untuk merasakan pengalaman aneka ragam budaya Sumatra. Sejak datang, tamu disambut oleh penerima tamu yang menggunakan pakaian baju kurung dan berkain ulos.

"Kami juga memperlihatkan berbagai artefak Sumatra yang telah disiapkan oleh perancang busana asal Sumatra, Torang Sitorus untuk lebih meningkatkan unsur tradisional Sumatra di sekitar lobi The Apurva Kempinski Bali, dengan harapan semakin banyak orang yang dapat melihat keragaman kain Sumatra," ujarnya. (M-1)