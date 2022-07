Army, Platform OTT ini Bakal Tayangkan Konser Live dan Dokumenter BTS!

The Walt Disney Company Asia Pacific dan HYBE hari ini mengumumkan kolaborasi konten global. Dalam kolaborasi ini akan ada peluncuran secara global lima konten utama dari HYBE, termasuk di dalamnya dua serial eksklusif yang menampilkan ikon musik pop abad ke-21, BTS, yang akan tayang di Disney+ Hotstar.



Tiga dari proyek HYBE yang akan tersedia di layanan streaming Disney+ Hotstar meliputi BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE LA. Film konser sinematik eksklusif berkualitas 4K ini menayangkan penampilan live BTS di Sofi Stadium, Los Angeles, AS, pada November 2021.



Di konser tersebut, BTS menampilkan beberapa lagu yang mendominasi tangga lagu Billboard, yakni Butter dan Permission to Dance. Konser tersebut merupakan konser pertama BTS dan juga momen pertama mereka bertemu lagi dengan para penggemarnya secara langsung dalam kurun dua tahun sejak pandemi.



“Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan HYBE untuk mempersembahkan konten orisinal karya dari kreator IP (Intellectual Property) musik yang sangat kuat di layanan streaming global kami, termasuk Disney+ Hotstar. Kolaborasi ini merepresentasikan ambisi kreatif kami, yaitu bekerja sama dengan para kreator ikonik dan bintang-bintang ternama di Asia Pasifik agar talenta mereka dapat dinikmati oleh banyak penonton dalam berbagai cara,” ujar Jessica Kam-Engle, APAC Head of Content, The Walt Disney Company dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (12/7).



Selain konser BTS di LA, konten lain yang juga akan hadir dari kesepakatan ini adalah IN THE SOOP: Friendcation. Program travel reality show yang menampilkan bintang-bintang Korea Selatan seperti V dari BTS, Park Seo-joon (Itaewon Class), Choi Woo-shik (Parasite), Park Hyung-sik, dan Peakboy. Program ini mempertontonkan sekelompok sahabat yang bersama-sama menikmati liburan kejutan mereka dan keseruan-keseruan yang terjadi selama perjalanan.



Ada juga konten BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR. Serial dokumenter orisinal yang bercerita tentang perjalanan menakjubkan dari ikon musik pop abad ke-21, BTS. Dengan akses eksklusif terhadap koleksi musik dan cuplikan video selama sembilan tahun terakhir yang belum pernah dipertontonkan sebelumnya, serial ini akan menampilkan ide, rencana dan kehidupan sehari-hari anggota-anggota BTS. Sembari mereka mempersiapkan diri memasuki babak kedua karier mereka. Serial dokumenter ini akan tersedia tahun depan.



“Ini akan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang. Kami mempersembahkan beragam konten HYBE untuk penggemar di seluruh dunia yang menyukai musik dan artis-artis kami,” ujar Park Ji-won, CEO of HYBE.



Kolaborasi strategis ini memberikan Disney peluang untuk merilis serangkaian judul baru dari HYBE selama beberapa tahun ke depan. (RO/M-2)