Dari Kerispatih, Seringai, Hingga Inul, Ini Sederet Aksi Panggung di Festival PestaPora Perdana

Festival musik debutan, PestaPora akan menjadi panggung pertama bagi band baru, panggung ‘comeback’ kelompok musik, dan reuni. PestaPora akan berlangsung di Kemayoran, Jakarta Pusat, 23-25 September mendatang.

Inilah daftar musikus yang patut ditunggu aksinya di PestaPora 2022.

1.Reuni Kerispatih bersama Sammy Simorangkir

Buat kamu anak 2000–an yang tumbuh bersama lagu-lagu Kerispatih, tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini dong! Setelah Sammy Simorangkir sang vokalis hengkang, Kerispatih kala itu cukup kehilangan pamor. Meski masih ada Badai, otak di balik terciptanya lagu-lagu mereka. Tapi, Badai pun kemudian juga hengkang dari band itu pada medio 2016.

Sayangnya, tampaknya Badai tidak akan ikut serta reuni Kerispatih bersama Sammy di panggung PestaPora 2022. Mereka akan manggung pada hari kedua, 24 September.

2. Live Scoring Film Set

Jadi, live scoring film set adalah penonton akan disuguhkan visual suatu film, sementara mereka bakal diiringi scoring musik secara langsung di atas panggung.

Mereka yang akan membawakan set ini adalah Melly Goeslaw untuk film AADC dan Float untuk film 3 Hari untuk Selamanya. Ini serupa film bisu yang kemudian biasanya ada pengiring orkestranya saat film tersebut ditonton.

Selain mereka, ada juga Ipang Lazuardi yang akan membawakan live scoring. Bedanya, lagu dan scoring yang akan dibawakan Ipang untuk mengiringi kompilasi film-film yang pernah diisi soundtrack olehnya, bukan satu judul film.

Float akan manggung pada hari pertama, 23 September. Ipang pada hari kedua 24 September, dan Melly Goeslaw AADC Set akan manggung pada hari ketiga, 25 September.

3. Akhirnya, Seringai Manggung Lagi!

Sejak pandemi, band metal asal Jakarta, Seringai, memang memutuskan tidak ambil bagian dalam keriaan panggung virtual. Bagi Arian, Khemod, Sammy, dan Ricky, format virtual tidak cocok untuk musik mereka.

“Kami mau siapkan sesuatu yang lebih segar dari sebelumnya. Terakhir kami manggung itu 16 Desember 2019 jadi sudah sekitar 2 tahun 7 bulan. Sejak itu kami belum pernah main lagi di manapun. Kami comeback dari tidur panjang dan mencoba menyiapkan sesuatu yang out of the box,” kata bassist Sammy Bramantyo dalam kesempatan konferensi pers PestaPora, (28/6).

Seringai akan meramaikan hari kedua PestaPora, 24 September.

4. Pee Wee Gaskins Batal Bubar

Pada pertengahan 2019, Pee Wee Gaskins sudah merencanakan momen jeda dari bermusik. Mereka rencananya bakal bikin album, lalu tur.

“Waktu itu sudah direncanakan hiatus ya, bukan bubar. Jadi setelah tur album niatnya adalah mencari tahu panggilan hati, apakah masih ada di band atau tidak, itu di awal 2019. Tapi tiba-tiba pandemi. Jadi dipaksa duluan hiatusnya. Karena kangen ngeband, nah pas ada PestaPora,” kata Dochi, (28/6).

Pee Wee Gaskins akan manggung pada hari kedua, 24 September.

5. Dangdut Mania, Ada King Nassar dan Inul Daratista

Bukan cuma musik-musik dari genre tertentu, PestaPora coba merangkul semua jenis musik. Termasuk dangdut. Dua di antara musikus dangdut yang akan manggung di festival mereka adalah King Nassar dan Inul Daratista.

“Memang gue coba posisikan sebagai penonton. Hal apa saja yang bikin seneng. Keluarlah beberapa nama. Di tiap festival yang gue jalani, rumusnya adalah nostalgia, happening, dan newcomer. Apa yang bisa gue fasilitasi dari itu. Kalau di dangdut misalnya, iya ada Rhoma Irama. Nah tapi kenapa juga enggak nama populer lain. Misal Inul. Dia musisi lo, bukan artis tv. Jarang kan lihat Inul tampil di festival musik, main di tengah anak muda,” kata Kiki Aulia Ucup, direktur Boss Creative, promotor PestaPora, (28/6).

Jika kamu ingin menyanyi bersama lagu Mati Lampu bersama King Nassar, jangan lewatkan hari terakhir PestaPora, 25 September. Dan jika mungkin ingin menyaksikan Inul masih bisa ngebor di atas panggung (jika ada adegan itu), jangan lewatkan hari pertama, 23 September.

Selain mereka, tentu masih ada banyak aksi panggung yang bisa kamu saksikan sesuai preferensi kamu. Pengin nonton yang ringan seperti format akustik Abdel dan Temon atau karaoke lagu-lagu anak bersama Oomleo, bisa. Atau mau menjelajah dengan mendengarkan para pendatang baru di musik, juga banyak pilihannya.