Bidik Sportwear, Jenama Modest Fashion Kami Rilis Lini Baru

Kesadaran masyarakat akan hidup sehat dengan berolahraga semakin tinggi, namun mencari pakaian yang nyaman untuk berolahraga menjadi tantangan tersendiri bagi para perempuan, khususnya muslimah berhijab. Sebagian merasa ragu untuk berolahraga lantaran sulit menemukan busana yang nyaman dan sesuai syariat yaitu pakaian yang menutup aurat dan tidak terlalu ketat.

Kami sebagai salah satu jenama lokal di segmen modest fashion yang telah hadir selama 13 tahun, meluncurkan sport modestwear bagi para perempuan dengan lini terbarunya bernama Kami.Flow, terinspirasi dari sebuah metode gerakan olahraga pilates.

CEO Kami, Istafiana Candarini mengatakan bahwa Kami memahami keinginan setiap perempuan untuk merasa didukung dan terlindungi di setiap langkahnya untuk berkembang dan bergerak maju. Terinspirasi akan hal tersebut, sebuah Kami.Flow menghadirkan koleksi busana olahraga yang dapat mendukung kebutuhan perempuan, utamanya yang berhijab, untuk bergerak aktif.

“Kami. Flow adalah local activewear brand berbahan premium yang kualitasnya tidak kalah dengan brand internasional. Kami. Flow hadir dengan 5 SKU yang diluncurkan, mulai dari Active Top, Yoga Top, Legging, hingga Parka,” ujar CEO Kami, Istafiana Candarini, pada acara peluncuran Kami. Flow, di The Eternal by Vitruvian Pilates & Beyond Jakarta, pada Jumat (1/7).

Adapun inspirasi pilates dipilih karena para pendiri Kami. yakni Irin, Afi, dan Karin sudah bertahun-tahun lamanya rutin menjalani olahraga yang melatih kelenturan dan memperbaiki posisi dan struktur tubuh ini.

“Olahraga seperti pilates membuat pelakunya bisa lebih memaknai flow atau arus yang sesungguhnya, tidak memaksa tapi juga tidak mudah mengikuti arus karena punya pendirian,” ungkapnya.

Menariknya, jika kebanyakan warna sportwear cenderung mencolok atau menyala, koleksi Kami.Flow hadir dengan warna earth tone dan lembut seperti putih, abu-abu, merah muda, peach dan sebagainya.

Kemudian, baju-baju Kami. Flow sebagian besar menutup anggota tubuh, namun pemakai tidak akan merasa gerah atau panas karena bahan ringan menggunakan breathable, lightweight poly vertical mesh fabric, dan rayon-jersey spandex. Selain itu Kami. Flow juga dirancang dalam model longgar agar setiap perempuan dapat merasakan kenyamanan dan kelembutan ketika memakainya.

“Tidak hanya hadir dengan teknologi dan kualitas premium, Kami. Flow juga menampilkan desain dengan aksen cantik. Hal itu bisa dilihat pada goresan Flow, yang mengingatkan setiap perempuan untuk #FindYourFlow, yang tersemat dalam setiap produknya,” ujar Istafiana.

Hadirnya busana Kami. Flow ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi perempuan untuk merasa nyaman dan terhubung dengan tubuhnya sendiri baik saat berolahraga maupun kegiatan sehari-hari tanpa meninggalkan nilai keanggunan dan kesopanan.

Hadir dengan kisaran harga Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribuan, koleksi baru dari Kami.Flow kini tersedia di gerai Kami yang berada di Senayan City, Pondok Indah Mall, dan GMM Bekasi. Pemesanan juga bisa didapatkan secara online melalui channel official Kami sejak 27 Juni 2022. (M-2)