Rangkaian Terbaru Choice Fragrance The Body Shop Tampilkan Karakter Terbaik

The Body Shop Indonesia menghadirkan kembali rangkaian produk wewangiannya, yaitu koleksi Choice. Koleksi yang termasuk dalam seri Voyage and Scent of Life ini kini hadir dengan tampilan yang lebih segar, varian yang lebih beragam, serta kemasan yang lebih berkelanjutan.

Tersedia lima pilihan aroma yang bisa disesuaikan dengan karakter Anda, yaitu Glowing Cherry Blossom, Blissful Strawberry, Wild Jasmine, Vibrant Bergamot, dan Rebel Rosebud.

“The Body Shop kali ini ingin menampilkan koleksi wewangian yang dapat dipilih sesuai dengan karakter pemakainya. Glowing, Blissful, Wild, Vibrant, dan Rebel. Setiap orang memiliki karakter yang unik. Melalui Choice, kami ingin merayakan keragaman karakter yang ada, dan setiap orang bebas mengekspresikan keunikan mereka masing-masing. Formula yang terkandung di setiap variannya sudah tersertifikasi oleh The Vegan Society dan kemasannya juga terbuat dari bahan kaca tutup aluminium yang dapat didaur ulang. Hal ini merupakan komitmen The Body Shop untuk selalu menunjukkan cinta kami terhadap planet kita”, jelas Nimas Chrisensia, Sr. Campaign Management The Body Shop Indonesia

Ragam produk Choice tersedia dalam pilihan Eau de Toilette 50ml, Fragrance Mist 100ml, Shower Gel 250ml, dan Body Cream 200ml. Setiap botol kemasan Eau De Toilette dibuat dari bahan kaca daur ulang dan tutup berbahan aluminium. Botol Shower Gel dan wadah Body Cream nya juga terbuat dari 100% plastik daur ulang, termasuk bahan baku plastik yang dikumpulkan dari praktek fair trade di Bengaluru, India.

Bersamaan dengan kehadiran rangkaian Choice Fragrance, The Body Shop® Indonesia juga ingin menampilkan Fresh Nude Foundation dengan botol kemasan yang baru. Desainnya cukup unik karena 100% dapat didaur ulang, dan fitur pump telah diganti dengan spatula yang lebih sustainable. Dengan harga Rp. 349.000, Fresh Nude Foundation dibuat dari 95% bahan natural, 24 jam kelempaban, medium coverage, cocok untuk kulit sensitif, mengandung Vitamin E dan Aloe Vera dari praktik fair trade komunitas di Meksiko, dan kini tersedia dalam 40 pilihan shades. Fresh Nude juga hadir inklusif untuk semua, karena apapun jenis kulit Anda, kami peduli, dan kami ingin menciptakan ruang berekspresi yang bebas untuk Anda. (OL-12)