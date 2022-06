Senandung Cinta untuk Jakarta

DALAM rangka merayakan HUT ke-495 Jakarta, sejumlah musisi Tanah Air mempersembahkan lagu untuk kota ini. Satu per satu lagu tersebut dipamerkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lewat akun Instagramnya. Salah satunya, lagu Jakarta Loves Everybody ciptakan rapper Betawi, Muhammad Amrullah.

"Jakarta Loves Everybody, semoga semua yang mendengarkan lagu ini juga makin mencintai kota Jakarta. Lagu ini adalah sebuah karya dan kado dari rapper Betawi Muhammad Amrullah @kojekrapbetawi. Terima kasih sudah turut meramaikan Jakarta Hajatan," tulis Anies di Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Rabu (22/6).

Dalam video yang diunggah lengkap dengan video klipnya, lagu ini bercerita tentang berbagai sudut kota Jakarta. Berikut petikan lirik lagu dari rapper yang dikenal sebagai Kojek ini. "Di Jakarta semua makin oke, kanan kiri e terlihat kece. Trotoarnya, taman-tamannya, jembatannya, dan transportasinya."

Pria kelahiran Jakarta, 35 tahun silam ini dikenal karena memasukkan unsur budaya Betawi ke dalam musik hip-hop dan rap, termasuk bahasanya. Kojek mulai dikenal saat menciptakan singel berjudul Lo Kate Jakarte dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-484 pada 2011.

Sementara itu, Saykoji juga turut meramaikan Jakarta Hajatan dengan mempersembahkan lagu yang disutradai oleh Putra Sigar berjudul Kotaku. "Ini kotaku. Di sinilah rumahku. Berjalan bersamaku," petikan lagunya.

Anies juga menyampaikan ucapan terima kasih atas karya kolaborasi tersebut kepada rapper dan penyanyi yang bernama asli Ignatius Rosoinaya Penyami ini. Musikus berusia 39 tahun ini mulai dikenal lewat lagu "So What Gitu Loh" di album pertamanya bertajuk Saykoji yang dirilis pada tahun 2005.

Selanjutnya, musisi Isnaeni Achdiat. Ia punya caranya sendiri untuk mencintai Ibu Kota dengan membuatkan sebuah lagu yang berjudul The Shine of Jakarta. Penulis lagu ini juga pernah turut mempersembahkan komposisi orkestra khusus untuk Olimpiade Tokyo 2020 dengan lagu berjudul Take to The Sky.

Lewat unggahan di akun Instagram resminya, Anies menuliskan," Semoga Sinarnya Jakarta mencerahkan hari teman-teman juga." Ia juga menyampaikan ucapakan terima kasih kepada Isnaeni yang sudah turut meramaiakan Jakarta Hajatan.

Selain itu, adapula lagu The Sounds of Jakarta yang dipamerkan oleh Anies. Lagu ini merupakan karya kolaborasi apik hasil dari eksplorasi kesenian musik tradisional Jakarta dengan mengabadikan bunyi-bunyian yang diaransemen oleh musisi Eka Gustiwana. Lagu ini juga berkolaborasi dengan Kojek. Lagu The Sounds of Jakarta dinyanyikan oleh Putriana, pemenang sayembara menyanyi Jakarta's Music Diary.

"Ini adalah hasil dari eksplorasi keseian musik tradisional Jakarta dengan mengabadikan bunyi-bunyian dan berkolaborasi dengan musisi setempat yang luar biasa. Bersyukur saya bisa lahir di Jakarta yang kaya akan budaya ini," tulis Eka yang juga merupakan anggota grup musik beraliran electronic dance music (EDM) yang bernama Weird Genius, di kanal YouTube pribadinya Eka Gustiwana.

Music Diary merupakan sebuah program seri dokumenter yang diinisiasi oleh Eka Gustiwana untuk mengangkat kembali seni budaya musik di setiap kota yang akan dikunjunginya. Seri pertama mengangkat keseian musik tradisional Jakarta dengan nama Jakarta's Music Diary, yang dimaksudkan untuk mengangkat kembali dan memelihara seni budaya musik Jakarta yang kian tergerus globalisasi.(M-4)