Jangan Pernah Taruh Makanan Panas di Kulkas, Ini Alasannya

Tujuan pembekuan makanan pada dasarnya adalah untuk mencegah bahan pangan kehilangan kandungan gizinya dan menjaganya tetap segar dan tidak terkontaminasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun, menyimpan makanan yang masih panas di lemari es juga bisa berbahaya bagi kesehatan.

Keamanan dan kebersihan makanan penting untuk mencegah keracunan makanan. Sebanyak 50-87% penyakit bawaan makanan terkait dengan mengonsumsi makanan di rumah.

Penanganan makanan yang buruk, seperti praktik pendinginan yang tidak tepat, dikaitkan juga dengan peningkatan kejadian penyakit pencernaan terkait makanan.

Penelitian menunjukkan mereka yang mempraktikkan kebersihan makanan yang baik memiliki sisa makanan dengan pertumbuhan bakteri yang lebih sedikit dan lebih sedikit kejadian keracunan makanan.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyarankan bahwa makanan tidak boleh dibiarkan dalam waktu lama pada suhu kamar atau dalam kisaran 4-60 ° C, ini merupakan suhu "zona bahaya" yang memfasilitasi pertumbuhan bakteri yang cepat dalam makanan. Suhu pendinginan yang aman 4°C atau lebih dingin menyimpan makanan dingin dengan aman di luar zona bahaya ini.

Melansir dari Situs NDTV Food, situs berita dan resep makanan, ahli gizi Dr. Anju Sood mengatakan, "Jika Anda segera memasukkan makanan panas atau cairan panas ke dalam lemari es, Anda mungkin kehilangan nilai gizinya dan mungkin hanya membuat kulkas Anda bekerja ekstra keras. Tidak apa-apa untuk memasukkan makanan yang agak panas ke dalam lemari es, tapi setelah atau setidaknya tunggu sampai suhu ruang sebelum didinginkan."



Meher Rajput, Ahli Gizi di FITPASS menjelaskan, "Makanan panas harus diturunkan ke suhu kamar karena jika ditempatkan di lemari es (panas mendidih) bakteri salmonella dapat merusak makanan dengan sangat mudah di lemari es. Selain itu dengan menempatkan makanan panas di lemari es membuat makanan yang mudah busuk seperti telur, sayuran, dan daging, kemungkinan terkontaminasi akan meningkat."

Shalini Manglani, ahli nutrisi dari Bangalore mengatakan makanan panas tidak boleh disimpan lebih dari dua jam karena bakteri mulai berkembang biak setelah. Dinginkan dalam dua jam jika Anda ingin mendinginkan makanan sebelum dimasukan ke dalam kulkas.

Konsultan ahli gizi, Dr. Rupali Dutta menjelaskan selalu ideal untuk menyimpan semua makanan yang mudah rusak seperti susu, sayuran, daging, dan makanan yang dimasak untuk menghindari pembusukan dalam porsi yang lebih kecil sehingga cepat dingin dan dapat dibekukan lebih cepat untuk menghindari kontaminasi.

Selain itu, menjaga kadar air makanan dapat dilakukan dengan membungkusnya dalam wadah kedap udara. Ini juga dapat mencegah kontaminasi bau makanan yang berbeda dari makanan lainnya di kulkas. Makanan beku dapat disimpan hingga hampir 2-3 bulan, tetapi periksa warna, bau, dan rasa makanan untuk melihat apakah makanan tersebut dapat dimakan.

Melansir dari dari situs Healthline, pedoman keamanan pangan U.S. Department of Agriculture (USDA) menyatakan bahwa sisa makanan panas harus didinginkan dalam waktu 2 jam setelah dimasak atau dikeluarkan dari perangkat memasak dan 1 jam jika suhunya di atas 32°C. Rata-rata, sisa makanan dapat didinginkan selama 3-4 hari atau dibekukan selama 3-4 bulan.