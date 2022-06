Gelar Konser 36 Tahun, Kahitna Siapkan Dua Tema

MERAYAKAN 36 tahun bermusik, Kahitna akan menggelar konser tunggal mereka bertajuk Konser 36 Tahun Kahitna. Dalam perayaannya, Kahitna mempersembahkan dua tema berbeda dalam dua konser yang berlangsung dalam satu hari.

Kelompok musik yang dimotori Yovie Widianto itu akan menggelar konser pada 6 Agustus di JIExpo Convention Centre & Theatre Jakarta. Dengan dua tema berbeda, konser pertama Sore Sudah Cantik akan berlangsung pada pukul 15:00 WIB. Lalu disusul konser kedua, Untuk Malam Cerita Cinta pada 20:00 WIB.

Konser 36 Tahun Kahitna ini dipromotori oleh New Live Entertainment. Mereka juga merupakan promotor yang sedianya berada di balik peringatan 34 tahun Kahitna pada 2020. Tapi urung karena pandemi.

“Pada tahun 2022 New Live Entertainment membuat pertunjukan dengan New Concept of Live Experience dari Kahitna dengan dua pertunjukan spektakuler sekaligus dalam satu hari. Dengan tagar resmi yang kami buat untuk 2 show tersebut #SoreSudahCantikUntukMalamCeritaCinta, mau pilih tema show yang mana? It’s your choice and your call, sudah pasti akan seru banget,” kata Dino Hamid selaku Creative & Project Director dari New Live Entertainment dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat, (17/6).

Tiket untuk umum akan dibuka dalam tiga fase. Fase pertama bagi mereka yang telah membeli tiket konser 34 tahun Kahitna yang batal. “Tentunya akan menjadi prioritas utama kami dalam pembelian tiket untuk Konser 36 tahun Kahitna saat ini. Fase kedua mulai dibuka Jumat 17 Juni secara online di tiketapasaja.com mulai pukul 14.30 WIB,” tambah Dino. Harga tiket konser dibanderol mulai dari Rp550 ribu, Rp850 ribu, hingga kelas diamond Rp3,5 juta. (M-1)