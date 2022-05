Ohaiaho Rilis Serum untuk Atasi Jerawat

OHAIAHO, brand produsen produk perawatan kulit lokal, meluncurkan produk Ohaiaho Acne Care Serum untuk langkah mudah mengatasi jerawat.

Ohaiaho Acne Care Serum adalah serum yang berfungsi mengatasi masalah jerawat pada wajah, yang diformulasikan dari bahan-bahan berkualitas dan aman untuk semua jenis kulit.

Jerawat memang bukan sebuah penyakit berbahaya. Namun, keberadaannya mengganggu penampilan dan kepercayaan diri setiap orang.

Riset dari The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menunjukkan 22% perempuan dewasa terkena jerawat, dibanding laki-laki dewasa yang hanya 5%.

Sebagaimana kaum adam, jerawat pada kaum hawa adalah akibat terlalu banyak minyak diproduksi kulit. Hanya saja, fluktuasi kadar hormon estrogen dan progesteron wanita terganggu oleh siklus menstruasi, menopause, dan minum pil KB.

Founder Ohaiaho Budi Setiadi mengatakan, "Ohaiaho Acne Care Serum diformulasikan untuk semua jenis kulit dengan komposisi bahan berkualitas dan aman."

Hal itu berarti, Ohaiaho Acne Care Serum bisa menjadi serum jerawat terbaik untuk atasi masalah jerawat pada wajah.

"Kulit berjerawat memang sensitif, salah satu cara merawat kulit berjerawat dengan menggunakan produk bersertifikat BPOM yang mumpuni merawat wajah berjerawat, mampu menyamarkan noda hitam, menutrisi dan melembabkan kulit," ungkap Budi

Apabila muncul jerawat pada kulit wajah, cukup ambil dan oleskan Ohaiaho Acne Care Serum pada area berjerawat. Serum ini mudah menyerap dan tidak menyebabkan kulit kering atau mengelupas.

Ohaiaho Acne Care Serum mengandung Aqua, Niacinamide, Glycerin, Butylene Glycol, Salicylic Acid, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Centella Asiatica Extract, Allantoin, PEG7 Glyceryl Cocoate, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Ceramide 3.

"Sesungguhnya, nama brand Ohaiaho terinspirasi dari Jepang, diambil dari kata "Ohayo" yang artinya "pagi", waktu terbaik di sepanjang hari tatkala kondisi alam semesta yang masih fresh. Oleh karena itu, Ohaiaho bisa menghasilkan produk yang berkualitas," pungkas Budi. (RO/OL-1)