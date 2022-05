Modena Kitchen Solutions Tawarkan Solusi Satu Pintu Wujudkan Dapur Impian

Berangkat dari visi untuk menjadi solusi utama dapur dan rumah, Modena sebagai pionir home appliances di Indonesia tentunya tidak berhenti ciptakan inovasi untuk para pelanggan setia salah satunya dengan menghadirkan Modena Kitchen Solutions.

Ini adalah sebuah terobosan baru yang tentunya dapat memenuhi berbagai keinginan konsumen dengan lebih personalized. "Kita mengerti bahwa setiap orang itu unik dan memiliki preference-nya masing-masing. Dengan hadirnya ini, pelanggan dapat bercerita dan berdiskusi kepada sales designer kami mengenai dapur impian mereka. Jadi dapur akan sangat dipersonalisasi berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen, mulai dari konsep, bahan yang digunakan, pemilihan warna, sampai fungsi dan produk home appliance dari Modena apa saja yang akan diletakkan di dapur tersebut,” ujar Bagus Prastowo, selaku Direktur Modena.

“Dengan hadirnya solusi one-stop-shop ini pelanggan tidak perlu repot lagi karena Modena Kitchen Solutions berikan kemudahan mulai dari perancangan desain dengan tim yang sudah berpengalaman, melakukan produksi dengan teknologi dan kualitas terbaik hingga instalasi secara efisien dan profesional.”

Pada peluncurannya pada Selasa (24/5), Modena turut mengundang pakar interior designer, Yudha Gumulja selaku Principal Designer Yudhanarta untuk berdiskusi langsung dengan Tommy Pratomo, Head of Corporate Communications & Partnership Modena mengenai desain dapur dengan mengusung tema “Building the kitchen as the heart of your home”. Yudha menjelaskan bahan terbaik apa yang cocok digunakan di dapur, fitur pada desain dapur, serta kunci untuk membuat ruangan memasak dapat bekerja secara efisien meskipun terdapat perubahan kebiasaan dari adanya pandemi ini. “Bersama dengan Modena Kitchen Solutions, konsumen akan mendapat dan merasakan dapur yang lebih fungsional, lebih banyak ruang penyimpanan, bergaya modern dan tentunya ditunjang dengan peralatan rumah tangga dari Modena yang efisien,” ujar Tommy.

Di Modena Experience Center Kemang, pelanggan juga akan dimanjakan dengan berbagai inspirasi dapur dari display yang sudah sengaja ditata secantik mungkin supaya pelanggan bisa merasakan sendiri desain menawan dan estetika indah yang menjadi prioritas utama Modena.

Selain Modena Kitchen Solutions yang terletak di MEC Kemang, terdapat juga Prive, sister brand dari Modena untuk menyempurnakan ide penataan ruang para konsumen di rumah. Prive menghadirkan furnitur yang dirancang elegan dan memiliki kualitas yang unggul. Terinspirasi oleh gaya Italia, Prive menunjukkan kecanggihan hingga ke detail terakhir dalam desain dan penyelesaiannya. “Setiap koleksi Prive dibuat untuk memanjakan selera estetika dan memenuhi kebutuhan fungsional para konsumen, mulai dari kursi dan meja hingga berbagai koleksi sofa dan tempat tidur,” ujar Kania Munadiayuna, Furniture Business Development Manager Modena Group. (OL-12)