Gucci akan Terima Pembayaran dengan Uang Kripto

JENAMA mewah asal Italia, Gucci, akan segera menerima pembelian dengan menggunakan mata uang kripto. Sebagai awalan, pembayaran dengan mata uang kripto akan diizinkan pada transaksi di beberapa toko Gucci di AS.

Toko resmi Gucci pertama yang akan mulai menerima transaksi dengan mata uang kripto di AS adalah yang berada di Los Angeles dan New York. Selanjutnya, rencananya kebijakan serupa akan diizinkan di seluruh toko resmi Gucci di wilayah utara AS.

Dilansir dari bbc.com, Selasa, (10/5), Gucci masih mendiskusikan mata uang kripto apa yang bisa mereka terima. Beberapa di antaranya yang sudah terkonfirmasi akan diterima ialah Bitcoin, Ether, dan Litecoin.

Pihak Gucci juga mengungkapkan mereka mempertimbangkan untuk menerima mata uang kripto lain yang nilainya tak terlalu besar. Salah satunya Dogecoin.

Nantinya pelanggan yang akan membayar menggunakan mata uang kripto akan menerima email berisi QR Code yang dapat mereka gunakan untuk mentransfer pembayaran. Gucci akan menerima pembayaran lewat berbagai dompet digital yang berlaku secara global.

Keputusan Gucci untuk menerima pembayaran dengan mata uang kripto merupakan langkah besar perusahaan untuk mengikuti perkembangan digital global. Dengan begitu diharapkan pelanggan bisa lebih mendapatkan berbagai kemudahan.

Selain Gucci, sebelumnya beberapa perusahaan ternama global juga telah memberlakukan kebijakan serupa. Dua di antaranya adalah Microsoft, AT&T, dan Starbucks. (M-1)